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"Такая сладкая": Звезда "Школы" Маша Краш запостила фото в купальнике

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Девушка поразила нежным образом на новом снимке и лирическим стихом .

"Такая сладкая": Звезда "Школы" Маша Краш запостила фото в купальнике
instagram.com/masha.crush

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Актриса сериала "Школа", певица и суперфиналистка 10 сезона шоу "Голос страны" 20-летняя Маша Краш поразила Сеть еще одним своим талантом. В Инстаграм девушка опубликовала стих об окончании отношений и болезненном отвыкании от любимого, который написала сама. 

Публикацию Маша дополнила снимком, на котором позирует в купальнике Puma. Фото сделано на пляже, атмосферности кадру придают влажные волосы девушки, зачесанные пальцами наверх.

В бокале вина я смогу утопить свои мысли
И в полусонном напишу новый стих.
Все вопросы, которые терзали, зависли
Тихо выпишу на бумагу, без всяких шумих.

Больше не буду бояться трогать раны,
Сорву все пластыри и тепло улыбнусь.
Да, болели, да, были свежие, рваные,
Теперь-небольшие шрамы и светлая грусть.

Включу негромко любимую песню,
Вспомню имена всех, кого давно нет рядом.
Те, без кого не чувствовала равновесия-
Горят в сердце только светом слабоватым.

Погружённая в рутину, увлечённая музыкой
С обнаженной душой только перед собой
Вспомню, что могу быть слабой, хочу быть хрупкой
Хочу любить, и больше не выдержу бой.

Я хочу всегда оставаться честной, верной,
И через любимую песню от Вселенной услышу ответ
«Малышка, не прячься, стань как раньше смелой,
Ведь за каждым закатом приходит рассвет».♥️ - написала Маша.

"Такая сладкая": Звезда "Школы" Маша Краш запостила фото в купальнике
instagram.com/masha.crush

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Фолловеры похвалили в комментариях фото Маши и отметили, что у нее поэтический талант:

  • Красива 😍😋
  • Такая сладкая😻
  • Маша, это просто прицельно трогательный, живой, настоящий и очень мудрый стих ! Для меня в самое сердце 💘💘💘
  • Ще й вірші гарні пишеш🔥🔥🔥
  • Красотка😍
  • Огненное фото🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Лиза Василенко поразила тонкой талией на фото. 

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Теги: Маша Краш, фото в купальнике, стих
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Источник: IVONA)bigmir.net

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