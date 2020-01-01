"Такая сладкая": Звезда "Школы" Маша Краш запостила фото в купальнике
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Актриса сериала "Школа", певица и суперфиналистка 10 сезона шоу "Голос страны" 20-летняя Маша Краш поразила Сеть еще одним своим талантом. В Инстаграм девушка опубликовала стих об окончании отношений и болезненном отвыкании от любимого, который написала сама.
Публикацию Маша дополнила снимком, на котором позирует в купальнике Puma. Фото сделано на пляже, атмосферности кадру придают влажные волосы девушки, зачесанные пальцами наверх.
В бокале вина я смогу утопить свои мысли
И в полусонном напишу новый стих.
Все вопросы, которые терзали, зависли
Тихо выпишу на бумагу, без всяких шумих.
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Больше не буду бояться трогать раны,
Сорву все пластыри и тепло улыбнусь.
Да, болели, да, были свежие, рваные,
Теперь-небольшие шрамы и светлая грусть.
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Включу негромко любимую песню,
Вспомню имена всех, кого давно нет рядом.
Те, без кого не чувствовала равновесия-
Горят в сердце только светом слабоватым.
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Погружённая в рутину, увлечённая музыкой
С обнаженной душой только перед собой
Вспомню, что могу быть слабой, хочу быть хрупкой
Хочу любить, и больше не выдержу бой.
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Я хочу всегда оставаться честной, верной,
И через любимую песню от Вселенной услышу ответ
«Малышка, не прячься, стань как раньше смелой,
Ведь за каждым закатом приходит рассвет».♥️ - написала Маша.
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Фолловеры похвалили в комментариях фото Маши и отметили, что у нее поэтический талант:
- Красива 😍😋
- Такая сладкая😻
- Маша, это просто прицельно трогательный, живой, настоящий и очень мудрый стих ! Для меня в самое сердце 💘💘💘
- Ще й вірші гарні пишеш🔥🔥🔥
- Красотка😍
- Огненное фото🔥, - написали в Сети.
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