Девушка поразила нежным образом на новом снимке и лирическим стихом .

"Такая сладкая": Звезда "Школы" Маша Краш запостила фото в купальнике instagram.com/masha.crush

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Актриса сериала "Школа", певица и суперфиналистка 10 сезона шоу "Голос страны" 20-летняя Маша Краш поразила Сеть еще одним своим талантом. В Инстаграм девушка опубликовала стих об окончании отношений и болезненном отвыкании от любимого, который написала сама.

Публикацию Маша дополнила снимком, на котором позирует в купальнике Puma. Фото сделано на пляже, атмосферности кадру придают влажные волосы девушки, зачесанные пальцами наверх.

В бокале вина я смогу утопить свои мысли

И в полусонном напишу новый стих.

Все вопросы, которые терзали, зависли

Тихо выпишу на бумагу, без всяких шумих.

⠀

Больше не буду бояться трогать раны,

Сорву все пластыри и тепло улыбнусь.

Да, болели, да, были свежие, рваные,

Теперь-небольшие шрамы и светлая грусть.

⠀

Включу негромко любимую песню,

Вспомню имена всех, кого давно нет рядом.

Те, без кого не чувствовала равновесия-

Горят в сердце только светом слабоватым.

⠀

Погружённая в рутину, увлечённая музыкой

С обнаженной душой только перед собой

Вспомню, что могу быть слабой, хочу быть хрупкой

Хочу любить, и больше не выдержу бой.

⠀

Я хочу всегда оставаться честной, верной,

И через любимую песню от Вселенной услышу ответ

«Малышка, не прячься, стань как раньше смелой,

Ведь за каждым закатом приходит рассвет».♥️ - написала Маша.

"Такая сладкая": Звезда "Школы" Маша Краш запостила фото в купальнике instagram.com/masha.crush

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Фолловеры похвалили в комментариях фото Маши и отметили, что у нее поэтический талант:

Красива 😍😋

Такая сладкая😻

Маша, это просто прицельно трогательный, живой, настоящий и очень мудрый стих ! Для меня в самое сердце 💘💘💘

Ще й вірші гарні пишеш🔥🔥🔥

Красотка😍

Огненное фото🔥, - написали в Сети.

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