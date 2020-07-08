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"Папа бы плакал от счастья": Ефросинина высказалась о государственной награде

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Ведущая удостоилась ордена княгини Ольги ІІІ степени.
"Папа бы плакал от счастья": Ефросинина высказалась о государственной награде
"Папа бы плакал от счастья": Ефросинина высказалась о государственной награде

Ко Дню Конституции президент Владимир Зеленский издал указ о награждении званиями и орденами звезд украинского шоу-бизнеса. Одной из государственных наград удостоилась ведущая, актриса и общественный деятель Маша Ефросинина.

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Торжественная церемония награждения состоялась во вторник, 7 июля, в Офисе Президента. Владимир Зеленский вручил Ефросининой ордена княгини Ольги ІІІ степени. На своей странице в Инстаграм 41-летняя знаменитость поделилась яркими кадрами, где запечатлена с другими обладателями государственных наград - Потапом, Тиной Кароль и Ириной Билык.

На снимках Маша появилась в блузе персикового оттенка, укороченных белых брюках и леопардовых туфлях. В описании к подборке кадров ведущая призналась, что награда стала для нее полной неожиданностью. Маша мечтала о еще одной телепремии, однако не ожидала, что когда-то получит орден за общественную деятельность. В конце поста Ефросинина добавила, что ее отец бы в этот день плакал бы от счастья.

“В мене є кілька Телетріумфів за ранкове шоу, що їх ми отримали на двох з Юрою Горбуновим. З тих пір мені завжди мріялося, що одного разу я отримаю теле премію за якесь своє шоу... Це було в якійсь мірі мотивацією вдосконалювати свої професійні здібності. Проте вся моя діяльність поза телебаченням завжди розцінювалась мною как поклик душі, як певна “орендна плата“ за те, що мене люблять люди та багато хто довіряє... Тому ця нагорода від держави за мою громадську та соціальну діяльність стала не тільки повною несподіванкою, але й величезною відповідальністю за мої подальші кроки! Знаю, що багато хто стирає язика в соц. мережах за ці нагороди, і тут можете писати, що хочете... Але я засну з думкою про свого тата, який би точно сьогодні плакав від щастя...“, - поделилась эмоциями Маша.

Ефросинина высказалась о государственной награде
Ефросинина высказалась о государственной награде
скриншот

Ефросинина высказалась о государственной награде
Ефросинина высказалась о государственной награде
скриншот

Ефросинина высказалась о государственной награде
Ефросинина высказалась о государственной награде
скриншот

Ранее Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы.

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: ivona)bigmir.net

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