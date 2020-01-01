Дорофеева и Позитив выпустят саундтрек к последнему совместному туру.

"Время и Стекло" в ковбойских нарядах анонсировали выход прощального трека instagram.com/vremyaisteklo

В начале марта участники популярной украинской группы “Время и Стекло“ объявили о распаде. Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) после 10 лет сотрудничества решили не продолжать контракт.

Читай также: “Время и Стекло“ выпустили карантинную версию хита “Навсегда/Никогда“

Сейчас артисты готовятся к прощальному туру по городам Украины. Первые концерты пройдут в начале сентября. В столице “Время и Стекло“ выступят 30 октября.

Кроме того, 7 июля, Дорофеева и Позитив объявили, что готовят сюрприз своим фанам. Уже в эту пятницу, 10 июля, они презентуют свой последний хит “Last Dance“, который станет саундтреком к прощальному туру. Отметим, что для анонса композиции Надя и Алексей выбрали наряды в ковбойском стиле.

“Мы обещали вам сюрпризы 😈 Сказали - делаем 🔥 10.07 на всех экранах и во всех динамиках Last Dance - саундтрек к прощальному туру“, - говорится в публикации.

"Время и Стекло" анонсировали выход прощального трека скриншот

"Время и Стекло" анонсировали выход прощального трека скриншот

"Время и Стекло" анонсировали выход прощального трека скриншот

Напомним, ранее Потап проверил, насколько хорошо участники “Время и Стекло“ знают друг друга.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​