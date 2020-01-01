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"Время и Стекло" в ковбойских нарядах анонсировали выход прощального трека

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Дорофеева и Позитив выпустят саундтрек к последнему совместному туру.
"Время и Стекло" в ковбойских нарядах анонсировали выход прощального трека
"Время и Стекло" в ковбойских нарядах анонсировали выход прощального трека
instagram.com/vremyaisteklo

В начале марта участники популярной украинской группы “Время и Стекло“ объявили о распаде. Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) после 10 лет сотрудничества решили не продолжать контракт.

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Сейчас артисты готовятся к прощальному туру по городам Украины. Первые концерты пройдут в начале сентября. В столице “Время и Стекло“ выступят 30 октября.

Кроме того, 7 июля, Дорофеева и Позитив объявили, что готовят сюрприз своим фанам. Уже в эту пятницу, 10 июля, они презентуют свой последний хит “Last Dance“, который станет саундтреком к прощальному туру. Отметим, что для анонса композиции Надя и Алексей выбрали наряды в ковбойском стиле.

“Мы обещали вам сюрпризы 😈 Сказали - делаем 🔥 10.07 на всех экранах и во всех динамиках Last Dance - саундтрек к прощальному туру“, - говорится в публикации.

"Время и Стекло" анонсировали выход прощального трека
скриншот

"Время и Стекло" анонсировали выход прощального трека
скриншот

"Время и Стекло" анонсировали выход прощального трека
скриншот

Напомним, ранее Потап проверил, насколько хорошо участники “Время и Стекло“ знают друг друга.

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Теги: Время и Стекло
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Источник: ivona)bigmir.net

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