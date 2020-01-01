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Развода не будет?: Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми

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Звездная пара поразила фанов семейной идилией после объявления о разводе.
Развода не будет?: Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
Развода не будет?: Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
instagram.com/iamgeegun

В конце марта жена рэп-музыканта Джигана Оксана Самойлова сообщила, что собирается разойтись с мужем. Позже в СМИ появилась информация, что 20 апреля женщина подала документы в суд. Но уже 15 июня в Сети распространились слухи, что Оксана передумала разводиться.

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А сегодня, 7 июля, на страницах Джигана и Самойловой появилось возможное подтверждение слухов. Пара поделилась кадрами из сказочной фотосессии с детьми. На снимках счастливые супруги держатся за руки и нежно обнимаются.

“Пару дней назад мы были в очень классном месте))) я туда года 2 доехать хотела , но не складывалось)) и тут неожиданно и фотограф свободен был и мы и погода шикарная))) а вообще я, по-моему лет 5, не фоткалась с фотографом для себя и от души 😂всегда съемки только по работе были, а всё что для себя - на айфон))“, - прокомментировала Оксана.

Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
скриншот

Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
скриншот

Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
скриншот

Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
скриншот

“Любовь“, - подписал один из кадров Джиган.

Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
скриншот

Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
Самойлова похвасталась сказочной фотосессией с Джиганом и детьми
скриншот

Ранее Оксана Самойлова показала фигуру через 4 месяца после кесарево.

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Теги: Оксана Самойлова, Джиган
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Источник: ivona)bigmir.net

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