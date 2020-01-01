Максим Михайлюк публично подтвердил роман с украинской моделью .

Другая Даша: Герой "Холостяка" показал любимую девушку instagram.com/flymax305

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Герой 10 сезона популярного реалити “Холостяк“ пилот Максим Михайлюк показал публике свою девушку. Судя по фото в соцсетях, его избранницей стала 25-летняя модель Дарья Хлыстун. На фото они позируют в обнимку, оба - в темных очках.

Напомним, что сразу по окончанию проекта у Макса завязались отношения с его победительницей Дашей Ульяновой, с которой они вскоре расстались из-за интима Михайлюка с другой участницей шоу.

Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И как видите, не все так плохо у всех) Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным, - прокомментировал тогда Макс.

Другая Даша: Герой "Холостяка" показал любимую девушку instagram.com/flymax305

Ранее мы писали, что Даша Ульянова продолжает носить кольцо Макса Михайлюка.

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