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"Фантастические твари": Звезда "Орла и решки" в цветных линзах поразила Сеть

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Алина Астровсякая с любимым показали яркое фото.

"Фантастические твари": Звезда "Орла и решки" в цветных линзах поразила Сеть
instagram.com/alina_astrovskaya_

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Звезда популярного трэвел-шоу “Орел и решка“ Алина Астровская покорила Сеть эффектным образом. В Инстаграм телеведущая добавила фото, на котором они вместе с любимым Антоном Лаврентьевым позируют в ярко-зеленых контактных линзах.

В подписи к снимку знаменитость пошутила, что с таким цветом глаз влюбленные напоминают героев фентезийных фильмов.

Впервые провела день в линзах 👀
Начнём с того, что сама я их не смогла надеть 😂 @farizarodriguez сделала это с 4й попытки 🙌🏻 она же и сняла!
Но поиграть в сказочного персонажа интересно, даже захотелось на тематическую вечеринку пойти в образе эльфа или какой-то фантастической твари! - написала Алина.

"Фантастические твари": Звезда "Орла и решки" в цветных линзах поразила Сеть
instagram.com/alina_astrovskaya_

Фолловеры прокомментировали фото и подтвердили, что парочка смотрится весьма необычно и колоритно:

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  • Так!! Вы тоже рептилоиды что ли?!!!))
  • Линзы огонь 🔥 Я периодически надеваю, тоже с великим трудом 😁
  • Алина,берегитесь.!!! Ньют Скамандер вышел на охоту!!😂😂❤️
  • Если бы вы в сумерках имели главные роли , то это был бы мой любимый фильм 😍😍😍😍😍😍
  • Прям как с книжки “Ведьмак“😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Алина Астровская показала, в каком наряде ходила за покупками в карантин. 

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Теги: Алина Астровская, орел
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Источник: IVONA)bigmir.net

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