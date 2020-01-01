Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой и его супруга Ксения отмечают 13-тую годовщину свадьбы.

"Спасибо за детей и уют": Евгений Кошевой поздравил жену с годовщиной свадьбы instagram.com/yalta_k

Известный украинский актер, звезда “Студии Квартал 95“ и ведущий “Лиги смеха“ Евгений Кошевой растрогал Сеть новой публикацией в соцсети. Шоумен поздравил жену Ксению с годовщиной свадьбы.

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7 июля звездная пара празднует 13 лет супружеской жизни. В честь радостного события Евгений опубликовал совместный кадр с любимой на своей странице в Инстаграм. На снимке Евгений предстал в сером костюме, а Ксения позировала в стильном клетчатом платье.

“Время летит быстро, любовь к тебе только больше и страсть всё безумнее за эти 13 лет в браке😎 ОЧЕНЬ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 😘 Спасибо за детей, уют и ВСЁ, что ты для меня😊 С годовщиной, моя любовь) продолжение следует 😉“, - трогательно обратился к супруге Кошевой.

Евгений Кошевой поздравил жену с годовщиной свадьбы скриншот

Ранее звездные супруги Евгений и Ксения Кошевые показали, как развлекаются на карантине.

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