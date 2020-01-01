"Непередаваемые ощущения": известный комик – о празднике Ивана Купала

Участник Improv Live Show, который показывал Новый канал, Рома Мищеряков вспомнил о купальских традициях .

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Сегодня, 7 июля, по всей Украине отмечают Ивана Купала. Праздник совпадает с Рождеством Иоанна Крестителя. Из-за коронавируса массовые гулянья запрещены, но сходить к реке и пустить веночек вниз по течению или в одиночестве поискать цветущий папоротник в лесу все же можно. В древние времена смысл обрядов был в том, чтобы изгнать нечистую силу. Сейчас тех, кто отмечает этот праздник, становится все меньше. Ведь нечистую силу чаще видят в платежках за коммунальные услуги, чем в чертах и Мавках. А вот детстве мы больше верили в магию.



Известный комик – о празднике Ивана Купала Пресс-служба

Ребенком я всегда ждал праздник Ивана Купала, – рассказывает Рома Мищеряков. – Через костер никто не прыгал, но водой орошали друг друга всем детским «кланом». Мы брали полуторалитровую бутылку, в крышке гвоздем проделывали дырки, и водная пушка была готова. От диаметра дырок зависели такие показатели, как дальность и напор. Иногда в ход шла классика – ведро с освежающим потоком. Непередаваемые ощущения, особенно, когда подключались взрослые. Последний раз такое испытал, когда оказался в Таиланде в период местного Нового года. Там все это проходит в городских масштабах.

Интересно, будут ли орошать водой гостей на съемках Improv Live Show? Совсем скоро узнаем.

Ранее мы писали, что комики рассказали об экстремальных съемках.