"Фигура идеальная, а танцы - огонь": Ольга Горбачева показала зажигательный ролик
Украинская исполнительница, ведущая, экс-участница группы “Артика“ Ольга Горбачева похвасталась веселыми танцами с младшей дочерью Серафимой от брака с продюсером, генеральным директором Mamamusic Юрием Никитиным.
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Так, на странице 38-летняя артистка опубликовала короткий ролик, где она и 6-летняя девочка танцуют в бассейне под трек “ВечерИночка“ Веры Брежневой и MONATIK. В видео звездная мама и ее дочь позировали в сдельных купальниках и очках.
“Кто хочет танцы “телеведущей“ и ее матери, подписывайтесь, “РЕБЯТКИ“, в #tiktok 😆“, - с юмором подписала кадры Горбачева.
Поклонникам певицы понравилось ее свежая публикация. Многие отметили, что у Ольги идеальная фигура.
- Красивые очень!
- Идеальная фигура😍😍
- Дочка вся в маму 🔥👍
- Ну ооочень!!!!
- Восхищаюсь - фигура идеальная!!! А танцы просто - Агонь😂👌💖
- Хорошенькие 😍
- Дівчатка-вогонь!!!🔥🔥🔥
- 🔥🔥🔥! Какая Вы аппетитная!!❤️😍
- 15 раз посмотрела😂
Напомним, ранее Ольга Горбачева поделилась секретом счастливых отношений.
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