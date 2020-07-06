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"Фигура идеальная, а танцы - огонь": Ольга Горбачева показала зажигательный ролик

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Певица вместе с младшей дочерью станцевала в бассейне.
"Фигура идеальная, а танцы - огонь": Ольга Горбачева показала зажигательный ролик
"Фигура идеальная, а танцы - огонь": Ольга Горбачева показала зажигательный ролик
instagram.com/gorbachovaolga

Украинская исполнительница, ведущая, экс-участница группы “Артика“ Ольга Горбачева похвасталась веселыми танцами с младшей дочерью Серафимой от брака с продюсером, генеральным директором Mamamusic Юрием Никитиным.

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Так, на странице 38-летняя артистка опубликовала короткий ролик, где она и 6-летняя девочка танцуют в бассейне под трек “ВечерИночка“ Веры Брежневой и MONATIK. В видео звездная мама и ее дочь позировали в сдельных купальниках и очках.

“Кто хочет танцы “телеведущей“ и ее матери, подписывайтесь, “РЕБЯТКИ“, в #tiktok 😆“, - с юмором подписала кадры Горбачева.

Поклонникам певицы понравилось ее свежая публикация. Многие отметили, что у Ольги идеальная фигура.

  • Красивые очень!
  • Идеальная фигура😍😍
  • Дочка вся в маму 🔥👍
  • Ну ооочень!!!!
  • Восхищаюсь - фигура идеальная!!! А танцы просто - Агонь😂👌💖
  • Хорошенькие 😍
  • Дівчатка-вогонь!!!🔥🔥🔥
  • 🔥🔥🔥! Какая Вы аппетитная!!❤️😍
  • 15 раз посмотрела😂

Напомним, ранее Ольга Горбачева поделилась секретом счастливых отношений.

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Теги: Ольга Горбачева
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Источник: ivona)bigmir.net

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