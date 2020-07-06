"Фигура идеальная, а танцы - огонь": Ольга Горбачева показала зажигательный ролик

Певица вместе с младшей дочерью станцевала в бассейне.

Украинская исполнительница, ведущая, экс-участница группы “Артика“ Ольга Горбачева похвасталась веселыми танцами с младшей дочерью Серафимой от брака с продюсером, генеральным директором Mamamusic Юрием Никитиным.

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Так, на странице 38-летняя артистка опубликовала короткий ролик, где она и 6-летняя девочка танцуют в бассейне под трек “ВечерИночка“ Веры Брежневой и MONATIK. В видео звездная мама и ее дочь позировали в сдельных купальниках и очках.

“Кто хочет танцы “телеведущей“ и ее матери, подписывайтесь, “РЕБЯТКИ“, в #tiktok 😆“, - с юмором подписала кадры Горбачева.

Поклонникам певицы понравилось ее свежая публикация. Многие отметили, что у Ольги идеальная фигура.

Красивые очень!

Идеальная фигура😍😍

Дочка вся в маму 🔥👍

Ну ооочень!!!!

Восхищаюсь - фигура идеальная!!! А танцы просто - Агонь😂👌💖

Хорошенькие 😍

Дівчатка-вогонь!!!🔥🔥🔥

🔥🔥🔥! Какая Вы аппетитная!!❤️😍

15 раз посмотрела😂

Напомним, ранее Ольга Горбачева поделилась секретом счастливых отношений.

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