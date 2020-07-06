Беременная Alyosha очаровала Сеть дуэтом с 8-летним сыном
Известная украинская певица, участница международного песенного конкурса “Евровидение 2010“ Alyosha поделилась с поклонниками трогательным семейным видео.
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На своей странице в Инстаграм беременная звезда разместила короткий ролик, где она в домашней обстановке поет на камеру вместе с 8-летним сыном Романом. Дуэт исполнил отрывок из новой песни: “Аларм-аларм, єднання двох карм“.
“Аларм! Вже скоро дещо цікавеньке для вас) 😊😉“, - заинтриговала Alyosha.
Пользователи Сети осыпали звездную маму и ее старшего ребенка множеством комплиментов:
- Неймовірні😻❤️
- Дуже мило 😍
- Вы прекрасны💖
- Вы крутыееееее 👍
- Який гарний у вас синочок!!!! І талановитий
- У вас хороший дуэт.
- Алёша ваша семья просто супер!!!!😍
- Такой хорошенький и эти глаза 😍.Талантливый безусловно 🔥
- Як він на вас схожий 😍❤️
- Этот сынок на Вас, тот на папу, на кого будет похожа мала 🙌❤️
- Новый дует 👍😆🔥
Ранее беременная Alyosha показала фото в купальнике.
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