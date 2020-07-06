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Беременная Alyosha очаровала Сеть дуэтом с 8-летним сыном

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Звездная мама вместе с сыном презентовала отрывок с будущей премьеры.
Беременная Alyosha очаровала Сеть дуэтом с 8-летним сыном
Беременная Alyosha очаровала Сеть дуэтом с 8-летним сыном
instagram.com/alyoshasinger

Известная украинская певица, участница международного песенного конкурса “Евровидение 2010“ Alyosha поделилась с поклонниками трогательным семейным видео.

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На своей странице в Инстаграм беременная звезда разместила короткий ролик, где она в домашней обстановке поет на камеру вместе с 8-летним сыном Романом. Дуэт исполнил отрывок из новой песни: “Аларм-аларм, єднання двох карм“.

“Аларм! Вже скоро дещо цікавеньке для вас) 😊😉“, - заинтриговала Alyosha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аларм! Вже скоро дещо цікавеньке для вас) 😊☺️😉

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

Пользователи Сети осыпали звездную маму и ее старшего ребенка множеством комплиментов:

  • Неймовірні😻❤️
  • Дуже мило 😍
  • Вы прекрасны💖
  • Вы крутыееееее 👍
  • Який гарний у вас синочок!!!! І талановитий
  • У вас хороший дуэт.
  • Алёша ваша семья просто супер!!!!😍
  • Такой хорошенький и эти глаза 😍.Талантливый безусловно 🔥
  • Як він на вас схожий 😍❤️
  • Этот сынок на Вас, тот на папу, на кого будет похожа мала 🙌❤️
  • Новый дует 👍😆🔥

Ранее беременная Alyosha показала фото в купальнике.

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Теги: Alyosha
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Источник: Ivоna bigmir)net

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