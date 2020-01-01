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"Опять влюбляюсь": Мозговая очаровала Сеть поцелуем с Аксельродом

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Известная продюсер отметила, что их с мужем страсть не угасла и через 14 лет.

"Опять влюбляюсь": Мозговая показала поцелуй с Аксельродом
facebook.com/olenamozgova1

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Известная украинская продюсер Алена Мозговая очаровала Сеть снимком со своим мужем, исполнителем Дэвидом Аксельродом. В Facebook знаменитость добавила фото, на котором они с супругом нежно целуются. 

В публикации Мозговая поздравила фолловеров с Днем поцелуев и призналась, что со временем ее любовь к Дэвиду становиться только крепче.

А вы знали? Сегодня Всемирный День Поцелуя 😘! Поздравляю всех с прекрасным праздником!))
И даже через 14 лет с каждым поцелуем я снова и снова в него влюбляюсь  [😘] [😊] , - написала Алена Мозговая.

"Опять влюбляюсь": Мозговая показала поцелуй с Аксельродом
facebook.com/olenamozgova1

Фолловеры прокомментировали фото и пожелали паре добра и любви:

  • Гарна пара!
  • Щастя Вам та сімейної злагоди!
  • Вічного кохання Вам!!! Будьте щасливі!!!
  • Красиві, талановиті, будьте завжди щасливі!
  • Молодцы...так держать...любви вам и понимания, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Алена Мозговая показала подросшую дочку от Аксельрода.

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Теги: Алена Мозговая, Дэвид Аксельрод
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Источник: IVONA)bigmir.net

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