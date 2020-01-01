"Опять влюбляюсь": Мозговая очаровала Сеть поцелуем с Аксельродом

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Известная украинская продюсер Алена Мозговая очаровала Сеть снимком со своим мужем, исполнителем Дэвидом Аксельродом. В Facebook знаменитость добавила фото, на котором они с супругом нежно целуются.

В публикации Мозговая поздравила фолловеров с Днем поцелуев и призналась, что со временем ее любовь к Дэвиду становиться только крепче.

А вы знали? Сегодня Всемирный День Поцелуя 😘! Поздравляю всех с прекрасным праздником!))

И даже через 14 лет с каждым поцелуем я снова и снова в него влюбляюсь [😘] [😊] , - написала Алена Мозговая.