"Опять влюбляюсь": Мозговая очаровала Сеть поцелуем с Аксельродом
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Известная украинская продюсер Алена Мозговая очаровала Сеть снимком со своим мужем, исполнителем Дэвидом Аксельродом. В Facebook знаменитость добавила фото, на котором они с супругом нежно целуются.
В публикации Мозговая поздравила фолловеров с Днем поцелуев и призналась, что со временем ее любовь к Дэвиду становиться только крепче.
А вы знали? Сегодня Всемирный День Поцелуя 😘! Поздравляю всех с прекрасным праздником!))
И даже через 14 лет с каждым поцелуем я снова и снова в него влюбляюсь [😘] [😊] , - написала Алена Мозговая.
Фолловеры прокомментировали фото и пожелали паре добра и любви:
- Гарна пара!
- Щастя Вам та сімейної злагоди!
- Вічного кохання Вам!!! Будьте щасливі!!!
- Красиві, талановиті, будьте завжди щасливі!
- Молодцы...так держать...любви вам и понимания, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Алена Мозговая показала подросшую дочку от Аксельрода.
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