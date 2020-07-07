Ведущая засветила стройные ноги в стильном платье.

Известная украинская ведущая, звезда многих развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк в очередной раз восхитила поклонников новым образом. Звезда показала бэкстейдж из недавней фотосессии.

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На странице артистки в Инстаграм появились два снимка, где она позирует в фотостудии в черном платье в белый горошек с шлейфом и прозрачными рукавами. В описании к фото Леся поздравила всех Иванов с праздником Ивана Купала и заявила, что тоже ждет поздравлений, ведь она Ивановна.

“Сьогодні свято Івана Купала!!! Так як свята День Лесі нема...Ивановна Ждет поздравлений!!!😁 Всіх Іванів зі святом(папуля люблю❤️) #іванакупала #йдупускатьвінок #развожукастьор“, - с юмором подписала Никитюк.

Леся Никитюк похвасталась образом на Ивана Купала скриншот

Леся Никитюк похвасталась образом на Ивана Купала скриншот

Пользователи Сети также поздравили ведущую с праздником и отметили, что она выглядит очень стильно.

Іванівна, зі святом🥳 Ти супер👍

Хочу такое платье🥰

Поздоравляю, Іванівна!!!

Красивое платье

Всегда яркая, красивая

Найкраща ведуча♥️😍Леся ви супер🌹🌹

Шикарна👍

Така стильна😍😍

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