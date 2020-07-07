Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк похвасталась образом на Ивана Купала

Комментариев: 1
Ведущая засветила стройные ноги в стильном платье.
Леся Никитюк похвасталась образом на Ивана Купала
Леся Никитюк похвасталась образом на Ивана Купала
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая, звезда многих развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк в очередной раз восхитила поклонников новым образом. Звезда показала бэкстейдж из недавней фотосессии.

Читай также: “Леся, вы в порядке?“: Никитюк взорвала Сеть странной песенкой

На странице артистки в Инстаграм появились два снимка, где она позирует в фотостудии в черном платье в белый горошек с шлейфом и прозрачными рукавами. В описании к фото Леся поздравила всех Иванов с праздником Ивана Купала и заявила, что тоже ждет поздравлений, ведь она Ивановна.

“Сьогодні свято Івана Купала!!! Так як свята День Лесі нема...Ивановна Ждет поздравлений!!!😁 Всіх Іванів зі святом(папуля люблю❤️) #іванакупала #йдупускатьвінок #развожукастьор“, - с юмором подписала Никитюк.

Леся Никитюк похвасталась образом на Ивана Купала
Леся Никитюк похвасталась образом на Ивана Купала
скриншот

Леся Никитюк похвасталась образом на Ивана Купала
Леся Никитюк похвасталась образом на Ивана Купала
скриншот

Пользователи Сети также поздравили ведущую с праздником и отметили, что она выглядит очень стильно.

  • Іванівна, зі святом🥳 Ти супер👍
  • Хочу такое платье🥰
  • Поздоравляю, Іванівна!!!
  • Красивое платье
  • Всегда яркая, красивая
  • Найкраща ведуча♥️😍Леся ви супер🌹🌹
  • Шикарна👍
  • Така стильна😍😍

Ранее мы писали, что в маршрутке, которой путешествует Леся Никитюк, отказали тормоза.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  07.07.2020, 12:10
Оценка:  0
гость
и кто такой никита лесетюк и почему я это вижу?*
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь