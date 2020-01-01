"Ничего себе!": TAYANNA снялась для мужского журнала без белья

Певица позировала в оригинальном наряде на фоне цветов .

"Ничего себе!": TAYANNA снялась для глянца без белья instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Популярная певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) поразила Сеть откровенной фотосессией. В Инстаграм звезда добавила снимок, сделанный для мужского журнала XXL.

В кадре певица позирует в одной шелковой рубашке, распахнутой посередине - пикантный наряд обнажает живот и часть груди исполнительницы. У ног TAYANNA стоят цветочные букеты. В подписи к фото звезда написала о женской привлекательности:

Сегодня как никогда женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нашей воле, энергии и мастерству подвластно все, мы проектируем красоту вокруг - нежностью меняем мир. Конечно, нужно работать над своим внутренним и внешним состоянием, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свою жизнь, становлюсь сильнее и открытой, - подписала фото TAYANNA.

"Ничего себе!": TAYANNA снялась для глянца без белья instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Фолловеры прокомментировали публикацию, написав, что им очень понравился откровенный образ артистки:

О Боги😍 Как же ты прекрасна, милая🙌🏼

Вау🔥❤️

Очень красиво ❤️

Кайф 🔥🔥🔥 красотка 😍

Шикарная 🔥

OMG❤️🔥✨

Казкова!🔥🔥🔥

Ничего себе!

Очень красивая 😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что TAYANNA рассказала о новом избраннике.

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