"Ничего себе!": TAYANNA снялась для мужского журнала без белья
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Популярная певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) поразила Сеть откровенной фотосессией. В Инстаграм звезда добавила снимок, сделанный для мужского журнала XXL.
В кадре певица позирует в одной шелковой рубашке, распахнутой посередине - пикантный наряд обнажает живот и часть груди исполнительницы. У ног TAYANNA стоят цветочные букеты. В подписи к фото звезда написала о женской привлекательности:
Сегодня как никогда женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нашей воле, энергии и мастерству подвластно все, мы проектируем красоту вокруг - нежностью меняем мир. Конечно, нужно работать над своим внутренним и внешним состоянием, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свою жизнь, становлюсь сильнее и открытой, - подписала фото TAYANNA.
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Фолловеры прокомментировали публикацию, написав, что им очень понравился откровенный образ артистки:
- О Боги😍 Как же ты прекрасна, милая🙌🏼
- Вау🔥❤️
- Очень красиво ❤️
- Кайф 🔥🔥🔥 красотка 😍
- Шикарная 🔥
- OMG❤️🔥✨
- Казкова!🔥🔥🔥
- Ничего себе!
- Очень красивая 😍😍😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что TAYANNA рассказала о новом избраннике.
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