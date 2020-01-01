Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Ничего себе!": TAYANNA снялась для мужского журнала без белья

Комментариев: 0
Певица позировала в оригинальном наряде на фоне цветов .

"Ничего себе!": TAYANNA снялась для глянца без белья
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Читай также: “Cнова влюблена“: TAYANNA снялась в белье для промо мини-альбом “Жіноча сила“

Популярная певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) поразила Сеть откровенной фотосессией. В Инстаграм звезда добавила снимок, сделанный для мужского журнала XXL.

В кадре певица позирует в одной шелковой рубашке, распахнутой посередине - пикантный наряд обнажает живот и часть груди исполнительницы. У ног TAYANNA стоят цветочные букеты. В подписи к фото звезда написала о женской привлекательности:

Сегодня как никогда женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нашей воле, энергии и мастерству подвластно все, мы проектируем красоту вокруг - нежностью меняем мир. Конечно, нужно работать над своим внутренним и внешним состоянием, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свою жизнь, становлюсь сильнее и открытой, - подписала фото TAYANNA.

"Ничего себе!": TAYANNA снялась для глянца без белья
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Читай также: Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья

Фолловеры прокомментировали публикацию, написав, что им очень понравился откровенный образ артистки:

  • О Боги😍 Как же ты прекрасна, милая🙌🏼
  • Вау🔥❤️
  • Очень красиво ❤️
  • Кайф 🔥🔥🔥 красотка 😍
  • Шикарная 🔥
  • OMG❤️🔥✨
  • Казкова!🔥🔥🔥
  • Ничего себе!
  • Очень красивая 😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что TAYANNA рассказала о новом избраннике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: TAYANNA, без белья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь