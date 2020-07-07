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"Здесь отдыхает душа": Настя Каменских показала фото из родного села

Комментариев: 2
Певица вместе с мужем Потапом отправилась в гости к маме в село.
"Здесь отдыхает душа": Настя Каменских показала фото из родного села
"Здесь отдыхает душа": Настя Каменских показала фото из родного села
instagram.com/kamenskux

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) и ее супруг, рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) решили провести летний отпуск в родном селе мамы певицы, Лидии Каменских.

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На своей странице в Инстаграм Настя решила поделиться двумя снимками на фоне колодца, которые были сделаны с разницей в 5 лет. Так, на первом кадре знаменитость появилась в легком платье оверсайз с воланами и рукавами бишоп. Звезда оголила одно плечо, тем самым добавив пикантности снимку.

На втором архивном фото Каменских запечатлена в желтой кофте с текстовым принтом, светлых джинсах и черной обуви.

“Здесь отдыхает душа 😌 Листай фото, чтобы перенестись вместе со мной на 5 лет назад ➡️“, - подписала артистка.

Настя Каменских показала фото из родного села
Настя Каменских показала фото из родного села
скриншот

Настя Каменских показала фото из родного села
Настя Каменских показала фото из родного села
скриншот

Ранее Настя Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.07.2020, 11:03
Оценка:  0
гость
Вот там ей єтой селючкек и самое место.
V*i*t*a*l*i*y    07.07.2020, 10:58
Оценка:  0
V*i*t*a*l*i*y
Потап приехал, красить колодец.
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