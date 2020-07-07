"Здесь отдыхает душа": Настя Каменских показала фото из родного села

Певица вместе с мужем Потапом отправилась в гости к маме в село.

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) и ее супруг, рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) решили провести летний отпуск в родном селе мамы певицы, Лидии Каменских.

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На своей странице в Инстаграм Настя решила поделиться двумя снимками на фоне колодца, которые были сделаны с разницей в 5 лет. Так, на первом кадре знаменитость появилась в легком платье оверсайз с воланами и рукавами бишоп. Звезда оголила одно плечо, тем самым добавив пикантности снимку.

На втором архивном фото Каменских запечатлена в желтой кофте с текстовым принтом, светлых джинсах и черной обуви.

“Здесь отдыхает душа 😌 Листай фото, чтобы перенестись вместе со мной на 5 лет назад ➡️“, - подписала артистка.

Настя Каменских показала фото из родного села скриншот

Настя Каменских показала фото из родного села скриншот

Ранее Настя Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом.

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