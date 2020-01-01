Сыну певицы исполнилось два года.

Экс-"ВИА Гра" Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских instagram.com/misharomanova

Украинская певица, бывшая солистка поп-группы “ВИА Гра“ Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, поделилась с поклонниками радостной новостью. 6 июля ее сыну Мартину исполнилось два года.

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Отметить это событие Миша решила в Конном клубе Grand Prix в кругу самих близких людей. Среди гостей оказался друг Романовой - популярный певец Макс Барских.

На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка опубликовала несколько фотографий с празднования дня рождения малыша. На свежих снимках можно увидеть, как Макс и Миша обнимают именинника, нежно целуют и играют с ним.

“Мартину сегодня исполнилось 2 годика❤️“, - лаконично подписала один из кадров звездная мама.

Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских скриншот

Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских скриншот

Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских скриншот

Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских скриншот

Макс Барских также поделился кадром из торжества на своей странице в Инстаграм.

Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских скриншот

Пользователи Сети отметили, что Миша и Макс идеально подходят друг к другу и у них бы получилась прекрасная семья.

Счастья Вам всем, Красивая семейная пара , пример для подражания 👍🔥.

Какое фото💛пусть растёт самым счастливым мальчиком в мире😇🥳🎉

Так трогательно😍❤️С Днём Рождения малыша👶🏼

Замечательный малыш! Здоровья ему, счастья и удачи! 🎉🎉🎈🎈🎈

Он ваш общий малыш? Вы его родители?

👏🏼👏🏼👏🏼 какие все счастливые 😍😍😍 Поздравляю! Всех благ малышу 😘😘😘

Поздравляю Мартина с таким прекрасным Днем💖💖💖

Красивые 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Вы идеальная пара 👍👍👍🌺🌺🌺

Лучшее фото😍😍😍

Макс отец 100%😍

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