Экс-"ВИА Гра" Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
Украинская певица, бывшая солистка поп-группы “ВИА Гра“ Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, поделилась с поклонниками радостной новостью. 6 июля ее сыну Мартину исполнилось два года.
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Отметить это событие Миша решила в Конном клубе Grand Prix в кругу самих близких людей. Среди гостей оказался друг Романовой - популярный певец Макс Барских.
На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка опубликовала несколько фотографий с празднования дня рождения малыша. На свежих снимках можно увидеть, как Макс и Миша обнимают именинника, нежно целуют и играют с ним.
“Мартину сегодня исполнилось 2 годика❤️“, - лаконично подписала один из кадров звездная мама.
Макс Барских также поделился кадром из торжества на своей странице в Инстаграм.
Пользователи Сети отметили, что Миша и Макс идеально подходят друг к другу и у них бы получилась прекрасная семья.
- Счастья Вам всем, Красивая семейная пара , пример для подражания 👍🔥.
- Какое фото💛пусть растёт самым счастливым мальчиком в мире😇🥳🎉
- Так трогательно😍❤️С Днём Рождения малыша👶🏼
- Замечательный малыш! Здоровья ему, счастья и удачи! 🎉🎉🎈🎈🎈
- Он ваш общий малыш? Вы его родители?
- 👏🏼👏🏼👏🏼 какие все счастливые 😍😍😍 Поздравляю! Всех благ малышу 😘😘😘
- Поздравляю Мартина с таким прекрасным Днем💖💖💖
- Красивые 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
- Вы идеальная пара 👍👍👍🌺🌺🌺
- Лучшее фото😍😍😍
- Макс отец 100%😍
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