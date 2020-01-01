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Экс-"ВИА Гра" Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских

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Сыну певицы исполнилось два года.
Экс-"ВИА Гра" Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
Экс-"ВИА Гра" Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
instagram.com/misharomanova

Украинская певица, бывшая солистка поп-группы “ВИА Гра“ Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, поделилась с поклонниками радостной новостью. 6 июля ее сыну Мартину исполнилось два года.

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Отметить это событие Миша решила в Конном клубе Grand Prix в кругу самих близких людей. Среди гостей оказался друг Романовой - популярный певец Макс Барских.

На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка опубликовала несколько фотографий с празднования дня рождения малыша. На свежих снимках можно увидеть, как Макс и Миша обнимают именинника, нежно целуют и играют с ним.

“Мартину сегодня исполнилось 2 годика❤️“, - лаконично подписала один из кадров звездная мама.

Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
скриншот

Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
скриншот

Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
скриншот

Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
скриншот

Макс Барских также поделился кадром из торжества на своей странице в Инстаграм.

Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
Миша Романова отметила день рождения сына в компании Макса Барских
скриншот

Пользователи Сети отметили, что Миша и Макс идеально подходят друг к другу и у них бы получилась прекрасная семья.

  • Счастья Вам всем, Красивая семейная пара , пример для подражания 👍🔥.
  • Какое фото💛пусть растёт самым счастливым мальчиком в мире😇🥳🎉
  • Так трогательно😍❤️С Днём Рождения малыша👶🏼
  • Замечательный малыш! Здоровья ему, счастья и удачи! 🎉🎉🎈🎈🎈
  • Он ваш общий малыш? Вы его родители?
  • 👏🏼👏🏼👏🏼 какие все счастливые 😍😍😍 Поздравляю! Всех благ малышу 😘😘😘
  • Поздравляю Мартина с таким прекрасным Днем💖💖💖
  • Красивые 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  • Вы идеальная пара 👍👍👍🌺🌺🌺
  • Лучшее фото😍😍😍
  • Макс отец 100%😍

Ранее Миша Романова показала архивное фото из роддома.

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Теги: Миша Романова, Макс Барских
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Источник: ivona)bigmir.net

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