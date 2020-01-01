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Светлана Лобода в блестящем комбинезоне анонсировала выход нового клипа

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"Суперзвезда" показала образ со съемок нового клипа на трек "Boom Boom".
Светлана Лобода в блестящем комбинезоне анонсировала выход нового клипа
Светлана Лобода в блестящем комбинезоне анонсировала выход нового клипа
instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников хорошей новостью. Звезда сообщила, что совсем скоро выйдет ее новый видеоклип на трек  “Boom Boom“. На роликом работала команда Саши Гудкова.

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Чтобы эффектно анонсировать премьеру свежего клипа на своей странице в Instagram, Лобода снялась в пикантном сверкающем наряде с пайетками. На фото артистка запечатлена в обтягивающем комбинезоне в красном и черном цвете с принтом зебры. Эпатажный образ знаменитость дополнила длинными ногтямии ярким макияжем с акцентом на глаза и губы. 

“Друзья, спешу поделиться! Мы завершили съемки видеоклипа на сингл #boomboom 🔥🔥 с командой Саши Гудкова 😁 я получила удовольствие и по-настоящему оторвалась!!😬 уверена, нас ждет что-то очень необычное, дерзкое, свободное и местами шокирующее!😉 в лучших традициях Лободы и Гудкова“, - написала исполнительница.

Лобода анонсировала выход нового клипа
Лобода анонсировала выход нового клипа
скриншот

Лобода анонсировала выход нового клипа
Лобода анонсировала выход нового клипа
скриншот

Ранее сообщалось, что Лобода похвасталась роскошным домом.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivona)bigmir.net

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