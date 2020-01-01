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"Работала под супермаркетом": Jerry Heil рассказала о начале карьеры

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Певица, известность которой началась с песни о кассире в магазине, поделилась забавной историей из жизни .

"Работала под супермаркетом": Jerry Heil рассказала о начале карьеры
instagram.com/thejerryheil

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Популярная певица Яна Шамаева (Jerry Heil), которая стала известна публике благодаря песне о кассире из супермаркета "ОхранаОтмена", призналась, что ее работа все-таки была некоторым образом связана с продмагом.

В Инстаграм Яна написала пост, в котором поделилась воспоминаниями, как начинала петь в кафе, находившимся в подвале под супермаркетом в Василькове (Киевская область). Так, Jerry Heil вспомнила, что идея выступать в заведениях посетила ее после знакомства с гитаристом Павлом, с которым они позднее вместе и пели в кафе "Сальвадор".

Пост Яна дополнила снимком, сделанным для промо ее первого хита - в кадре она сидит за кассой в магазине.

# ЯНИКОЛИНЕ ...
работала в супермаркете.
Я работала под ним! Так началась моя карьера😱

Когда в моей жизни появился @plitovkin.
Павел Андреевич и его гитара произошли со мной летом 2016 Младше на несколько лет, он никогда не учился музыке, но импровизировал так, как не все профмузиканты могут.
Мы садились у реки и дворовые собаки слушали наши акустические концерты - исключительно самые сопливые песни, как я люблю.

Летом в подвале супермаркета в центре города открылся САЛЬВАДОР, - написала Яна.

"Работала под супермаркетом": Jerry Heil рассказала о начале карьеры
instagram.com/thejerryheil

Ранее мы писали, что Jerry Heil показала фото в одном белье.

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Теги: Jerry Heil, работа звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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