Певица, известность которой началась с песни о кассире в магазине, поделилась забавной историей из жизни .

"Работала под супермаркетом": Jerry Heil рассказала о начале карьеры instagram.com/thejerryheil

Читай также: Не олигарх: TAYANNA рассказала о новом избраннике

Популярная певица Яна Шамаева (Jerry Heil), которая стала известна публике благодаря песне о кассире из супермаркета "ОхранаОтмена", призналась, что ее работа все-таки была некоторым образом связана с продмагом.

В Инстаграм Яна написала пост, в котором поделилась воспоминаниями, как начинала петь в кафе, находившимся в подвале под супермаркетом в Василькове (Киевская область). Так, Jerry Heil вспомнила, что идея выступать в заведениях посетила ее после знакомства с гитаристом Павлом, с которым они позднее вместе и пели в кафе "Сальвадор".

Пост Яна дополнила снимком, сделанным для промо ее первого хита - в кадре она сидит за кассой в магазине.

# ЯНИКОЛИНЕ ...

работала в супермаркете.

Я работала под ним! Так началась моя карьера😱 Когда в моей жизни появился @plitovkin.

Павел Андреевич и его гитара произошли со мной летом 2016 Младше на несколько лет, он никогда не учился музыке, но импровизировал так, как не все профмузиканты могут.

Мы садились у реки и дворовые собаки слушали наши акустические концерты - исключительно самые сопливые песни, как я люблю.



Летом в подвале супермаркета в центре города открылся САЛЬВАДОР, - написала Яна.

"Работала под супермаркетом": Jerry Heil рассказала о начале карьеры instagram.com/thejerryheil

Ранее мы писали, что Jerry Heil показала фото в одном белье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.