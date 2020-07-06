Знаменитость, вес которой составляет в среднем 150 кг, показала пляжный образ.

Бодипозитив: Пышнотелая модель Тесс Холлидей поразила снимками в бикини instagram.com/tessholliday

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Одна из самых известных в мире моделей Plus-size американка Тесс Холлидей показала откровенные фото в купальнике. В Инстаграм знаменитость, вес которой колеблется в районе 150 кг, добавила снимки в черном бикини - такую публикацию модель приурочила к своему 35-летию.

TW: Чрезмерная задница] 😛 ЭТО МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !!!!! Круто быть 35-летней, в бикини, толстой, в Палм-Спрингс и в окружении такой любви! - написала Тесс.

Бодипозитив: Пышнотелая модель Тесс Холлидей поразила снимками в бикини instagram.com/tessholliday

Бодипозитив: Пышнотелая модель Тесс Холлидей поразила снимками в бикини instagram.com/tessholliday

Ранее мы писали, что Тесс Холлидей показала стильный образ в трендовых вещах.

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