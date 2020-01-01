Не олигарх: TAYANNA рассказала о новом избраннике

Певица призналась, что ее сердце занято.

Известная украинская певица TAYANNA, которая трижды участвовала в Нацотборах на “Евровидение“(в 2009 в составе группы “Горячий шоколад“ и в 2017 и 2018 годах как сольная исполнительница) сделала откровенное признание о личной жизни.

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В беседе с ведущей Катей Осадчей для программы “Світське життя“ 35-летняя артистка, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, рассекретила, что у нее появился новый возлюбленный. По словам звезды, он не политик, как многие считают, и у него нет огромного состояния. Имени бойфренда TAYANNA не назвала, однако отметила, что мужчина помогал ей делать ремонт. После этого у них завязались романтические отношения.

“Некоторые думают, что у меня депутат или олигарх. Нет, это простой человек. Он мне помогал делать ремонт в квартире. Так мы познакомились и так завязались отношения“, - сказала певица.

Ранее TAYANNA вспомнила, как ее экс-возлюбленный ушел к Ани Лорак.

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