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"А где же горная лаванда?": Ротару показала роскошный особняк в Конча-Заспе

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Дом певицы журналисты оценивают в 1 млн. долларов .

"А где же горная лаванда?": Ротару показала фото роскошного особняка в Конча-Заспе
instagram.com/sofiarotaru.official

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Легенда украинской сцены, народная артистка София Михайловна Ротару показала роскошный особняк под Киевом. Фото поместья Ротару разместила в своем Инстаграм.

Стоит отметить, что особняк Ротару, находящийся недалеко от Киева, в элитном поселке Конча-Заспа, уже успел обрасти сплетнями и почти легендами. Так, по неподтвержденной информации, которая распространяется в интернет-СМИ, стоимость поместья составляет около 1 млн. долларов, площадь жилья - 120 квадратных метров, а участка - 20 соток. Также, по слухам, по периметру имения идет специальный защитный ров, который призван останавливать желающих попасть на территорию - в прессе его именуют “рвом от журналистов“.

К слову, на фото, размещенных Ротару в Сети, рва не видно. Зато хорошо виден дом нестандартной формы с высокими потолками и окнами. 

Коме того на фото звезды попали деревья и цветы из сада, а также роскошный розарий.

Публикацию София Ротару оставила без подписи.

"А где же горная лаванда?": Ротару показала фото роскошного особняка в Конча-Заспе
instagram.com/sofiarotaru.official

"А где же горная лаванда?": Ротару показала фото роскошного особняка в Конча-Заспе
instagram.com/sofiarotaru.official

"А где же горная лаванда?": Ротару показала фото роскошного особняка в Конча-Заспе
instagram.com/sofiarotaru.official

"А где же горная лаванда?": Ротару показала фото роскошного особняка в Конча-Заспе
instagram.com/sofiarotaru.official

"А где же горная лаванда?": Ротару показала фото роскошного особняка в Конча-Заспе
instagram.com/sofiarotaru.official

"А где же горная лаванда?": Ротару показала фото роскошного особняка в Конча-Заспе
instagram.com/sofiarotaru.official

Пользователи Сети прокомментировали снимки, оставив восторженные комментарии. Некоторые даже обратились в подписях к раннему творчеству Ротару:

А где же горная лаванда? - написали в Сети.

Ранее мы писали, что 19-летняя внучка Ротару устроила фотосет на рулем авто. 

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Теги: София Ротару, дома знаменитостей
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Источник: IVONA)bigmir.net

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