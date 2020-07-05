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"Просто огонь": Мишель Андраде станцевала горячий тверк под хит Потапа

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Певица приняла участие в забавном челлендже в Сети.

"Просто огонь": Мишель Андраде станцевала горячий тверк под хит Потапа
instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения 23-летняя Мишель Андраде покорила пользователей Сети зажигательным танцем. Артистка приняла участие в новом челлендже продюсера, исполнителя Алексея Потапенко (Потапа), станцевав под новый хит его группы Mozgi.

Видео появилось на странице Потапа в Инстаграм. В кадре Мишель в светлых шортах и кроп-топе устроила горячую тряску ягодицами. 

Ну и на закусочку, за ЛУЧШИЙ тверк , получает приз @mishvirmish #michelleandrade за самую оригинальную LATINA CHICA!!🔥🔥🔥💔 ay mami!!! - написал Потапенко.

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Фолловеры отметили, что тверк в исполнении Андраде получился очень соблазнительным.

  • Намного лучше чем Бузова! Просто красотка!))🔥🔥🔥
  • Мишель-ЛУЧШАЯ!🔥🔥🔥👍🏻👍🏻👍🏻
  • Ахххххх, круто, супер и огонь 😎🤩🔥❤️
  • Огнемет!!!! 🔥
  • Вот это я понимаю чика🙌😄🔥, - написали пользователи Сети.

Ранее мы писали, что россиянка Бузова выпрыгнула из шорт под хит Потапа.

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Теги: Мишель Андраде, Потап, челлендж
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Источник: IVONA)bigmir.net

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