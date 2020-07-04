Беременная TARABAROVA устроила горячие танцы в обтягивающем боди - видео
Украинская певица, бывшая солистка поп-группы Real O Светлана Тарабарова (TARABAROVA), которая вскоре станет мамой во второй раз, поделилась откровенным видео в соцсети.
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На своей странице в Инстаграм знаменитость продемонстрировала горячие танцы на последних месяцах беременности. В коротком ролике 29-летняя артистка станцевала в черном боди с длинными рукавами под зажигательный трек Conkarah - “Banana“ (feat. Shaggy).
“Це якщо ви раптом пропустили мої гарячі танці 😂👯♀️ у #tiktok ☝🏻“, - подписала кадры Тарабарова.
Напомним, ранее TARABAROVA призналась, на что потратила первую зарплату.
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