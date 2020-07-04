Беременная TARABAROVA устроила горячие танцы в обтягивающем боди - видео

Певица разместила зажигательное видео в Сети.

Украинская певица, бывшая солистка поп-группы Real O Светлана Тарабарова (TARABAROVA), которая вскоре станет мамой во второй раз, поделилась откровенным видео в соцсети.

Читай также: Беременная TARABAROVA поделилась трогательными семейными кадрами

На своей странице в Инстаграм знаменитость продемонстрировала горячие танцы на последних месяцах беременности. В коротком ролике 29-летняя артистка станцевала в черном боди с длинными рукавами под зажигательный трек Conkarah - “Banana“ (feat. Shaggy).

“Це якщо ви раптом пропустили мої гарячі танці 😂👯‍♀️ у #tiktok ☝🏻“, - подписала кадры Тарабарова.

Напомним, ранее TARABAROVA призналась, на что потратила первую зарплату.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.