Певец и ведущий "Кохання на виживання", который будет показывать Новый канал этой осенью, признался, кто заставляет его млеть .

Олег Кензов рассказал о лучших поцелуях в жизни: они были без страсти instagram.com/okenzov_official/

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Сегодня, 6 июля отмечают Всемирный день поцелуя. Родиной праздника считают Великобританию, где однажды признали поцелуи настолько прекрасными, что решили посвятить этому действию отдельный день. Прикосновение губами зачастую связывают с романами и второй половинкой. Но для ведущего Олега Кензова они имеют другое значение.

Поцелуи – они же ведь такие разные. Ну, вот как-то сейчас даже и не хочется говорить о страсти или симпатии между мужчиной и женщиной, – рассказывает он. – Хотел бы говорить о поцелуе отцовском. Я в буквальном смысле слова просто млею, когда целую свою доченьку, и когда в ответ она целует меня и крепко обнимает. Быть папой дочки – это особое призвание, это дар Божий. Это всегда вдвое больше нежности, вдвое больше любви, вдвое больше заботы и, конечно же, поцелуев.

Олег Кензов рассказал о лучших поцелуях в жизни: они были без страсти Пресс-служба

Олег Кензов стал папой в 24-летнем возрасте. Сейчас его дочь Эвелина – школьница. Хотя ведущий в разводе с мамой девочки, он старается уделять ребенку много времени. Девочка выступает со звездным папой на сцене во время его концертов. А еще у Олега есть татуировка маленькой Эвелины на плече. Кстати, у ведущего есть тату губ на шее. Так он говорит, его целует удача.

Ранее мы писали, как близкие относятся к творчеству Олега Кензова.

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