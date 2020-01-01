Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Олег Кензов рассказал о лучших поцелуях в жизни: они были без страсти

Комментариев: 0
Певец и ведущий "Кохання на виживання", который будет показывать Новый канал этой осенью, признался, кто заставляет его млеть .
Олег Кензов рассказал о лучших поцелуях в жизни: они были без страсти
Олег Кензов рассказал о лучших поцелуях в жизни: они были без страсти
instagram.com/okenzov_official/

Читай также: "Это произошло в 15": Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем первом поцелуе

Сегодня, 6 июля отмечают Всемирный день поцелуя. Родиной праздника считают Великобританию, где однажды признали поцелуи настолько прекрасными, что решили посвятить этому действию отдельный день. Прикосновение губами зачастую связывают с романами и второй половинкой. Но для ведущего Олега Кензова они имеют другое значение.

Поцелуи – они же ведь такие разные. Ну, вот как-то сейчас даже и не хочется говорить о страсти или симпатии между мужчиной и женщиной, – рассказывает он. – Хотел бы говорить о поцелуе отцовском. Я в буквальном смысле слова просто млею, когда целую свою доченьку, и когда в ответ она целует меня и крепко обнимает. Быть папой дочки – это особое призвание, это дар Божий. Это всегда вдвое больше нежности, вдвое больше любви, вдвое больше заботы и, конечно же, поцелуев.

Олег Кензов рассказал о лучших поцелуях в жизни: они были без страсти
Олег Кензов рассказал о лучших поцелуях в жизни: они были без страсти
Пресс-служба

Олег Кензов стал папой в 24-летнем возрасте. Сейчас его дочь Эвелина – школьница. Хотя ведущий в разводе с мамой девочки, он старается уделять ребенку много времени. Девочка выступает со звездным папой на сцене во время его концертов. А еще у Олега есть татуировка маленькой Эвелины на плече. Кстати, у ведущего есть тату губ на шее. Так он говорит, его целует удача.

Ранее мы писали, как близкие относятся к творчеству Олега Кензова.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Олег Кензов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь