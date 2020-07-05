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"Было настроение": Модель с 13-м размером груди показала бюст крупным планом

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Знаменитость станцевала под новый хит Дмитрия Монатика и впечатлила Сеть.

"Настроение": Модель с 13-м размером груди показала бюст крупным планом
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Модель Мила Кузнецова, которая недавно подала заявку на то, чтобы ее бюст 13-го размера признали самым большим в Украине, показала свое достоинство крупным планом. В Инстаграм эпатажная знаменитость выложила видео, на котором станцевала под свежий хит Дмитрия Монатика и Веры Брежневой “Вечериночка“.

Для яркого танца Мила выбрала красное платье с макси-декольте, которое позволяет рассмотреть пышный бюст Милы. Талию девушка подчеркнула тонким поясом, а блестящий обруч на голове дополнил оригинальный образ звезды.

Солнечный день, солнечное настроение, солнечная девушка💛🧡💜, - подписала Мила.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова отметила день рождения в купальнике.

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Теги: модель Plus Size, бюст, грудь, большая грудь
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Источник: IVONA)bigmir.net

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