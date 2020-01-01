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"Я такая вся на стиле": Слава Каминская позировала в сетчатом платье

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Солистка "НеАнгелов" поразила эффектным фото.
"Я такая вся на стиле": Слава Каминская позировала в сетчатом платье
"Я такая вся на стиле": Слава Каминская позировала в сетчатом платье
instagram.com/babaslavka

Украинская исполнительница Слава Каминская, которая уже более 13 лет является солисткой популярного дуэта “НеАнгелы“, продолжает делиться с подписчиками пикантными фото.

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На свой странице в Инстаграм звезда опубликовала эффектный кадр, где она запечатлена в соблазнительном наряде. 35-летняя артистка предстала в коротком платье-сетке с глубоким декольте.

“Фотосессия на вилле или в лесополосе ) я такая вся на стиле , чтобы А.....🤣 все 🤣“, - с юмором подписала Каминская.

Слава Каминская позировала в сетчатом платье
Слава Каминская позировала в сетчатом платье
скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию певицы.

  • Красотка❤️❤️❤️❤️
  • Глаза цвета неба😍😍😍😍
  • Как можно быть такой красивой 🥰🥰🥰🥰
  • Везде прекрасна!❤️
  • Шикарные ноги
  • Славка, просто люблю тебя!
  • Женщина Вамп.
  • Такая красивая, просто обязана быть счастливая! Шикарнюча! Удачи! ❤️❤️❤️
  • Что-то изменилось во внешности. Кто подскажет, что именно?

Ранее Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: ivona)bigmir.net

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