Солистка "НеАнгелов" поразила эффектным фото.

"Я такая вся на стиле": Слава Каминская позировала в сетчатом платье instagram.com/babaslavka

Украинская исполнительница Слава Каминская, которая уже более 13 лет является солисткой популярного дуэта “НеАнгелы“, продолжает делиться с подписчиками пикантными фото.

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На свой странице в Инстаграм звезда опубликовала эффектный кадр, где она запечатлена в соблазнительном наряде. 35-летняя артистка предстала в коротком платье-сетке с глубоким декольте.

“Фотосессия на вилле или в лесополосе ) я такая вся на стиле , чтобы А.....🤣 все 🤣“, - с юмором подписала Каминская.

Слава Каминская позировала в сетчатом платье скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию певицы.

Красотка❤️❤️❤️❤️

Глаза цвета неба😍😍😍😍

Как можно быть такой красивой 🥰🥰🥰🥰

Везде прекрасна!❤️

Шикарные ноги

Славка, просто люблю тебя!

Женщина Вамп.

Такая красивая, просто обязана быть счастливая! Шикарнюча! Удачи! ❤️❤️❤️

Что-то изменилось во внешности. Кто подскажет, что именно?

Ранее Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире.

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