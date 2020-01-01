"Я такая вся на стиле": Слава Каминская позировала в сетчатом платье
Украинская исполнительница Слава Каминская, которая уже более 13 лет является солисткой популярного дуэта “НеАнгелы“, продолжает делиться с подписчиками пикантными фото.
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На свой странице в Инстаграм звезда опубликовала эффектный кадр, где она запечатлена в соблазнительном наряде. 35-летняя артистка предстала в коротком платье-сетке с глубоким декольте.
“Фотосессия на вилле или в лесополосе ) я такая вся на стиле , чтобы А.....🤣 все 🤣“, - с юмором подписала Каминская.
Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию певицы.
- Красотка❤️❤️❤️❤️
- Глаза цвета неба😍😍😍😍
- Как можно быть такой красивой 🥰🥰🥰🥰
- Везде прекрасна!❤️
- Шикарные ноги
- Славка, просто люблю тебя!
- Женщина Вамп.
- Такая красивая, просто обязана быть счастливая! Шикарнюча! Удачи! ❤️❤️❤️
- Что-то изменилось во внешности. Кто подскажет, что именно?
Ранее Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире.
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