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"Ремень забыла?": Российская певица Бузова выпрыгнула из шорт под песню Mozgi

Комментариев: 2
Российская звезда поучаствовала в челлендже Потапа .

"Ремень забыла?": Российская певица Бузова выпрыгнула из шорт под песню Mozgi
instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер, фронтмен группы Mozgi Алексей Потапенко (Потап) продолжает устраивать танцевальные челленджи в Сети. Так, на днях артист запустил новый флешмоб с танцем под трек Mozgi Chica Bamboni. 

В челлендже поучаствовала и российская поп-исполнительница Ольга Бузова - она драйвово станцевала в бюстье и коротеньких шортах.

А вот эта девочка, выигрывает от меня лично слоган :БУЗОВУ НА САНРЕМО @buzova86 !!! Оля ты 🚀🚀🚀, - подписал видео Потап.

Читать такое от тебя - это чистый кайф 🤤 Получается, что у нас хороший вкус 🙌🏻, - написала под видео Бузова.

Фолловеры прокомментировали видео и отметили, что не ожидали увидеть Бузову, также многие пошутили, что Ольге не мешало бы купить ремень:

  • Не ожидал ее тут увидеть😂😍
  • А что у неё с шортами? Они какие то не по размеру ей
  • С блестками на щеках мне одной Карину Кросс напоминает?
  • Мне одной показалось что в конце было видно что на неё шорты большие😂😂😂😂😂
  • Ольге надо ремень купить😁, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом.

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Теги: Ольга Бузова, Потап, челлендж
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.07.2020, 12:28
Оценка:  0
гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы!!!

Никакие Потапы, Бузовы, пиз...оватые челленджи не вернут Украину в кацапский лепрозорий!
Украина послала кацапстан накуй!!!
Мы всегда были врагами, и будем врагами, ...тема закрыта!
гость  (аноним)  06.07.2020, 12:20
Оценка:  0
гость
НАСРАТЬ НА КАЦАПСКУЮ ПАДАЛЬ!!!
ЖЕЛАЕМ М0СК0ВИТАМ ДОЛГОЙ И МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ ОТ ВИРУСА! АМИНЬ
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