Российская звезда поучаствовала в челлендже Потапа .

"Ремень забыла?": Российская певица Бузова выпрыгнула из шорт под песню Mozgi instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер, фронтмен группы Mozgi Алексей Потапенко (Потап) продолжает устраивать танцевальные челленджи в Сети. Так, на днях артист запустил новый флешмоб с танцем под трек Mozgi Chica Bamboni.

В челлендже поучаствовала и российская поп-исполнительница Ольга Бузова - она драйвово станцевала в бюстье и коротеньких шортах.

А вот эта девочка, выигрывает от меня лично слоган :БУЗОВУ НА САНРЕМО @buzova86 !!! Оля ты 🚀🚀🚀, - подписал видео Потап.

Читать такое от тебя - это чистый кайф 🤤 Получается, что у нас хороший вкус 🙌🏻, - написала под видео Бузова.

Фолловеры прокомментировали видео и отметили, что не ожидали увидеть Бузову, также многие пошутили, что Ольге не мешало бы купить ремень:

Не ожидал ее тут увидеть😂😍

А что у неё с шортами? Они какие то не по размеру ей

С блестками на щеках мне одной Карину Кросс напоминает?

Мне одной показалось что в конце было видно что на неё шорты большие😂😂😂😂😂

Ольге надо ремень купить😁, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом.

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