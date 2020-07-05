"Ремень забыла?": Российская певица Бузова выпрыгнула из шорт под песню Mozgi
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Украинский продюсер, рэпер, фронтмен группы Mozgi Алексей Потапенко (Потап) продолжает устраивать танцевальные челленджи в Сети. Так, на днях артист запустил новый флешмоб с танцем под трек Mozgi Chica Bamboni.
В челлендже поучаствовала и российская поп-исполнительница Ольга Бузова - она драйвово станцевала в бюстье и коротеньких шортах.
А вот эта девочка, выигрывает от меня лично слоган :БУЗОВУ НА САНРЕМО @buzova86 !!! Оля ты 🚀🚀🚀, - подписал видео Потап.
Читать такое от тебя - это чистый кайф 🤤 Получается, что у нас хороший вкус 🙌🏻, - написала под видео Бузова.
Фолловеры прокомментировали видео и отметили, что не ожидали увидеть Бузову, также многие пошутили, что Ольге не мешало бы купить ремень:
- Не ожидал ее тут увидеть😂😍
- А что у неё с шортами? Они какие то не по размеру ей
- С блестками на щеках мне одной Карину Кросс напоминает?
- Мне одной показалось что в конце было видно что на неё шорты большие😂😂😂😂😂
- Ольге надо ремень купить😁, - написали в Сети.
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Никакие Потапы, Бузовы, пиз...оватые челленджи не вернут Украину в кацапский лепрозорий!
Украина послала кацапстан накуй!!!
Мы всегда были врагами, и будем врагами, ...тема закрыта!
ЖЕЛАЕМ М0СК0ВИТАМ ДОЛГОЙ И МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ ОТ ВИРУСА! АМИНЬ