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"Зажигалка, как мама": 15-летняя дочка Поляковой устроила горячий фотосет

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Маша позировала в топике и шортах, а изюминкой образа стал необычный макияж .

"Зажигалка, как мама": 15-летняя дочка Поляковой устроила горячий фотосет
instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной певицы Ольги Поляковой - начинающая модель и блогер 15-летняя Мария поразила подписчиков новой фотосессией. В Инстаграм девушка добавила несколько кадров, на которых позирует на фоне водоема в черном топике, шортах и расстегнутой рубашке цвета "кофе с молоком".

Образ Маши дополняют распущенные волосы и необычный макияж с акцентом на глаза, который обычно называют “слезы русалки“.

Если бы вам осталось жить 3 дня, то что бы вы сделали?? - подписала снимки Маша. 

"Зажигалка, как мама": 15-летняя дочка Поляковой устроила горячий фотосет
instagram.com/mashapolyakova

"Зажигалка, как мама": 15-летняя дочка Поляковой устроила горячий фотосет
instagram.com/mashapolyakova

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Фолловеры отметили, что фото Маши вышли эффектными, а также написали, что Маше очень к лицу такой макияж:

  • Боже какая ты прекрасная! И не нужно быть фотографом от Бога , что бы это запечатлеть!❤️ - написала звездная мать Маши.
  • Очень красивая 😍😍😍😍😍
  • Очень❤️
  • 😍😍красотка
  • Машааа😍😍😍Какая же ты красивая 😍😍😍
  • Зажигалка, как мама
  • 😋😋😋лайк 👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Полякова в цепях и с ирокезом поразила Сеть.

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Теги: Маша Полякова, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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