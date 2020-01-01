Маша позировала в топике и шортах, а изюминкой образа стал необычный макияж .

"Зажигалка, как мама": 15-летняя дочка Поляковой устроила горячий фотосет instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной певицы Ольги Поляковой - начинающая модель и блогер 15-летняя Мария поразила подписчиков новой фотосессией. В Инстаграм девушка добавила несколько кадров, на которых позирует на фоне водоема в черном топике, шортах и расстегнутой рубашке цвета "кофе с молоком".

Образ Маши дополняют распущенные волосы и необычный макияж с акцентом на глаза, который обычно называют “слезы русалки“.

Если бы вам осталось жить 3 дня, то что бы вы сделали?? - подписала снимки Маша.

"Зажигалка, как мама": 15-летняя дочка Поляковой устроила горячий фотосет instagram.com/mashapolyakova

"Зажигалка, как мама": 15-летняя дочка Поляковой устроила горячий фотосет instagram.com/mashapolyakova

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Фолловеры отметили, что фото Маши вышли эффектными, а также написали, что Маше очень к лицу такой макияж:

Боже какая ты прекрасная! И не нужно быть фотографом от Бога , что бы это запечатлеть!❤️ - написала звездная мать Маши.

Очень красивая 😍😍😍😍😍

Очень❤️

😍😍красотка

Машааа😍😍😍Какая же ты красивая 😍😍😍

Зажигалка, как мама

😋😋😋лайк 👍, - написали в Сети.

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