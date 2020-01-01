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Надя Дорофеева поразила идеальной фигурой в прозрачном мини-платье

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Участница дуэта "Время и Стекло" поделилась пикантными кадрами.
Надя Дорофеева поразила идеальной фигурой в прозрачном мини-платье
Надя Дорофеева поразила идеальной фигурой в прозрачном мини-платье

Одна из самых популярных украинских певиц Надя Дорофеева, которая 10 лет была солисткой группы “Время и Стекло“, часто балует поклонников пикантными фотосессиями.

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Так, на днях 30-летняя артистка похвасталась идеальными формами в откровенном наряде. На своей странице в Инстаграм она опубликовала несколько кадров, где предстала в черном прозрачном мини-платье, через которое просвечивается нижнее белье, и в необычных полосатых туфлях на фоне снимка коллеги по дуэту - Позитива (Алексея Завгороднего). 

Наряд выгодно подчеркнул стройную талию Дорофеевой и ее подтянутые ягодицы. Кроме того, сквозь прозрачное платье можно увидеть интимные татуировки знаменитости. В описании к кадрам Надя сообщила фанам, когда состоятся прощальные концерты “Время и Стекло“. К горячим фото она добавила афишу тура по городах Украины.

“Соскучились? Мы тоже 💔👑 диктует свои правила на 20-й год, и наши планы на прощальную песню, прощальный тур и прощальный концерт немного изменились. Но мы обязательно увидимся“, - написала певица.

Надя Дорофеева поразила идеальной фигурой в прозрачном мини-платье
Надя Дорофеева поразила идеальной фигурой в прозрачном мини-платье
скриншот

Надя Дорофеева поразила идеальной фигурой в прозрачном мини-платье
Надя Дорофеева поразила идеальной фигурой в прозрачном мини-платье
скриншот

"Время и Стекло" - прощальный тур
скриншот

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассекретила, сколько у нее татуировок.

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Теги: Надя Дорофеева, Время и Стекло
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Источник: ivona)bigmir.net

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