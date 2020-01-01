Экс-виагра подразнила эффектными летними снимками.

Миша Романова показала идеальную форму в бикини instagram.com/misharomanova

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Карантинное время и мамины пирожки и следа не оставили на фигуре певицы Миши Романовой. Во время своего пребывания в Одессе, где артистка выступала в одном из модных клубов южного побережья, Миша также успела отдохнуть с друзьями на яхте.

Миша Романова показала идеальную форму в бикини Пресс-служба

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Знойная блондинка позировала в купальнике небесно-голубого цвета, который идеально подчеркнул формы и загар артистки. Миша буквально взорвала социальные сети своими фото в бикини, а подписчики назвали ее настоящим секс-символом украинского шоу-бизнеса!

Миша Романова показала идеальную форму в бикини Пресс-служба

Миша Романова прокомментировала, что такие формы – это, прежде всего, огромный труд над собой и своей силой духа.

Миша Романова показала идеальную форму в бикини Пресс-служба

За весь период карантина она ни разу не пропускала тренировки, устроив себе мини-спортзал прямо у себя на площадке возле квартиры. Также артистка всегда старается придерживаться правильного питания, ведь от этого зависит не только форма, но и состояние кожи, волос, да и вообще, самочувствие всего организма.

Миша Романова показала идеальную форму в бикини Пресс-служба

Ранее мы писали, что Миша Романова показала своего брата.

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