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Миша Романова показала идеальную форму в бикини

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Экс-виагра подразнила эффектными летними снимками.

Миша Романова показала идеальную форму в бикини
Миша Романова показала идеальную форму в бикини
instagram.com/misharomanova

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Карантинное время и мамины пирожки и следа не оставили на фигуре певицы Миши Романовой. Во время своего пребывания в Одессе, где артистка выступала в одном из модных клубов южного побережья, Миша также успела отдохнуть с друзьями на яхте.

Миша Романова показала идеальную форму в бикини
Миша Романова показала идеальную форму в бикини
Пресс-служба

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Знойная блондинка позировала в купальнике небесно-голубого цвета, который идеально подчеркнул формы и загар артистки. Миша буквально взорвала социальные сети своими фото в бикини, а подписчики назвали ее настоящим секс-символом украинского шоу-бизнеса!

Миша Романова показала идеальную форму в бикини
Миша Романова показала идеальную форму в бикини
Пресс-служба

Миша Романова прокомментировала, что такие формы – это, прежде всего, огромный труд над собой и своей силой духа.

Миша Романова показала идеальную форму в бикини
Миша Романова показала идеальную форму в бикини
Пресс-служба

За весь период карантина она ни разу не пропускала тренировки, устроив себе мини-спортзал прямо у себя на площадке возле квартиры. Также артистка всегда старается придерживаться правильного питания, ведь от этого зависит не только форма, но и состояние кожи, волос, да и вообще, самочувствие всего организма.

 

Миша Романова показала идеальную форму в бикини
Миша Романова показала идеальную форму в бикини
Пресс-служба

Ранее мы писали, что Миша Романова показала своего брата.

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Теги: Миша Романова, фото в бикини
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Источник: IVONA)bigmir.net

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