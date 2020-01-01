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Алена Шоптенко рассекретила забавные словечки 2-летнего сына

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Известная танцовщица показала подросшего сына Алексея.
Алена Шоптенко рассекретила забавные словечки 2-летнего сына
Алена Шоптенко рассекретила забавные словечки 2-летнего сына
instagram.com/alena_shoptenko

Победительница “Танцев со звездами 2006“ в паре с Владимиром Зеленским, Алена Шоптенко, поделилась с поклонниками новой фотографией с сыном Алексеем, которому 9 июня исполнилось 2 года.

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На своей странице в Инстаграм 32-летняя артистка разместила кадр, где она играет с малышом на полу в домашней обстановке. Танцовщица предстала босиком в серых штанах и темной кофте, а Алексей позировал в желтых штанах и белой кофточке с изображением животных. В описании к снимку звездная мама перечислила необычные словечка сына.

“Каня, нюня, дуда, биба, гава, туна. На первый взгляд может показаться, что это просто набор букв. Но нет! Так определяет цвета мой сын 😱😁 Это красный, зелёный, желтый, голубой, оранжевый и чёрный... 😅 И порой приходится сильно напрячь мозг, чтоб перевести эти слова с детского. Вывод один: детский язык по праву должен считаться отдельным языком, а мам можно считать настоящими полиглотами! Ведь сколько у него диалектов! 😂😊🙈😍“, - поделилась Алена.

Алена Шоптенко рассекретила забавные словечки 2-летнего сына
Алена Шоптенко рассекретила забавные словечки 2-летнего сына
скриншот

Ранее Алена Шоптенко рассказала, о какой профессии мечтала в юности.

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Теги: Алена Шоптенко
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Источник: ivona)bigmir.net

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