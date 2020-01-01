Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Уже такой взрослый": Jerry Heil показала редкое фото с братом

Комментариев: 0
Украинская артистка поделилась семейными кадрами.
"Уже такой взрослый": Jerry Heil показала редкое фото с братом
"Уже такой взрослый": Jerry Heil показала редкое фото с братом
instagram.com/thejerryheil

Украинская певица, видео блогер и участница Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, поделилась с поклонниками редким семейным кадром.

Читай также: “Какой парень!“: Jerry Heil показала себя в образе мужчины

На своей странице в Инстаграм 24-летняя исполнительница представила своего младшего брата. Звезда опубликовала два фото, которые были сделанные с разницей в год. В описании к снимкам Jerry Heil предложила пользователям Сети отгадать, сколько лет ее родственнику.

“Мій такий вже дорослий котусик. Відгадайте, скільки братику! Рік різниці між фотками😱“, - написала певица.

Jerry Heil показала редкое фото с братом
Jerry Heil показала редкое фото с братом
скриншот

Jerry Heil показала редкое фото с братом
Jerry Heil показала редкое фото с братом
скриншот

Многие подписчики Яны отметили, что ее брат выглядит на 16-18 лет.

Напомним, ранее Jerry Heil провела экскурсию по новой квартире.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Jerry Heil
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь