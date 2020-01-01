Украинская артистка поделилась семейными кадрами.

"Уже такой взрослый": Jerry Heil показала редкое фото с братом instagram.com/thejerryheil

Украинская певица, видео блогер и участница Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, поделилась с поклонниками редким семейным кадром.

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На своей странице в Инстаграм 24-летняя исполнительница представила своего младшего брата. Звезда опубликовала два фото, которые были сделанные с разницей в год. В описании к снимкам Jerry Heil предложила пользователям Сети отгадать, сколько лет ее родственнику.

“Мій такий вже дорослий котусик. Відгадайте, скільки братику! Рік різниці між фотками😱“, - написала певица.

Jerry Heil показала редкое фото с братом скриншот

Jerry Heil показала редкое фото с братом скриншот

Многие подписчики Яны отметили, что ее брат выглядит на 16-18 лет.

Напомним, ранее Jerry Heil провела экскурсию по новой квартире.

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