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"Молимся и верим": Дочь Заворотнюк поделилась эмоциональным постом

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Анна Заворотнюк призналась, что за последние полтора года ее жизнь сильно изменилась.
"Молимся и верим": Дочь Заворотнюк поделилась эмоциональным постом
"Молимся и верим": Дочь Заворотнюк поделилась эмоциональным постом
instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, Анна Заворотнюк поделилась с поклонниками новой публикацией. Девушка высказалась о том, как изменилась ее жизнь после того, как у звездной мамы обнаружили онкологическое заболевание.

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На своей странице в Инстаграм Заворотнюк-младшая призналась, что всегда себя считала сильной личностью. Однако последние полтора года показали, что она может быть слабой и ранимой из-за страха за близких.

“Хочу вам сказать, что всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства вокруг, мне казалась что я могу преодолеть абсолютно все. Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась и произошло очень много событий и я поняла насколько я могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями. Страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас и это нормально, что мы чего-то боимся. Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть. Ведь не зря говорят: “дорогу осилит идущий“.💚“, - поделилась Анна.

Дочь Заворотнюк поделилась эмоциональным постом
Дочь Заворотнюк поделилась эмоциональным постом
скриншот

Кроме того, в комментариях к публикации дочь Заворотнюк заявила, что не хочет комментировать самочувствие мамы так, как для нее - это “святая“ тема. 

“Ситуацию с мамой я комментировать не буду. Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим“.

Дочь Заворотнюк поделилась эмоциональным постом
Дочь Заворотнюк поделилась эмоциональным постом
скриншот

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк запостила редкое семейное фото в день рождения мамы.

 

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Теги: Анна Заворотнюк, Анастасия Заворотнюк
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Источник: ivona)bigmir.net

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