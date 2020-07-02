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"Фильм для взрослых?": Непохожая на себя Лобода обнажила ягодицы на камеру

Комментариев: 8
Артистка предложила угадать, где ее можно будет увидеть в откровенном наряде, с рваной прической .

"Фильм для взрослых?": Непохожая на себя Лобода обнажила ягодицы на камеру
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода удивила подписчиков новыми кадрами со съемок нового клипа. В Инстаграм звезда добавила короткое видео, на котором засветилась в бледно-голубом мини-платье под пояс и куртке-косухе. Дерзкий образ Ло дополнила эффектная прическа с гладко уложенными волосами.

В кадре Лобода ест печенье, а в какой-то момент поворачивается боком, обнажив часть ягодицы.

Угадайте, что снимаем?🧛‍♀️🤩🤘, - подписала видео Ло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

угадайте , что снимаем?🧛‍♀️🤩🤘

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Фолловеры оставили к видео шуточные комментарии, строя свои предположения, что за кадры снимает Светлана:

  • Порнофильм
  • На заднем фоне тетка так взглянула 🧐
  • Господи, испугалась... Думала Пугачева так омолодилась, ой слава богу, что это Лобода, ей можно все с такими ногами...
  • Штаны?😍💐
  • Какую-нибудь очередную пушку от Светланы Сергеевны и её команды?🔥😍
  • что-то очень бомбическое!🤩🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Лобода очаровала снимками своего особняка. 

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Теги: Светлана Лобода, откровенное видео звезд, ягодицы
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (8)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  03.07.2020, 15:23
Оценка:  -1
гость
Мастер-класс от Андрюши Полтавы, как надо посылать кацапскую падаль накуй:

https://www.youtube.com/w atch?v=yZOJkJmHgZU
гость  (аноним)  03.07.2020, 15:22
Оценка:  -1
гость
САЙТ БЕЛАРУСКОГО БЛОГЕРА, ПОДЖИГАТЕЛЯ КАЦАПСКИХ ПЕРДАКОВ

https://www.youtube.com /channel/UChUiU9rKOgOZ4ZtFR--zuIg /videos

ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  03.07.2020, 15:22
Оценка:  -1
гость
САЙТ КАНАДСКОГО БЛОГЕРА, ПОДЖИГАТЕЛЯ КАЦАПСКИХ ПЕРДАКОВ:
https://www.youtube.com /channel/UCnPkjjM9Mw_lhNM3Tm6TDLA
АК-74  (аноним)  03.07.2020, 15:21
Оценка:  -1
АК-74
Скоро отверстия свои вывалит на всеобщее обозрение(((. Певица ртом...
гость  (аноним)  03.07.2020, 15:21
Оценка:  -1
гость
Украинцам необходимо раз и навсегда разорвать оставшиеся контакты, связи, отношения с м0ск0витскими еблоидами!
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто! Аминь
гость  (аноним)  03.07.2020, 15:18
Оценка:  -1
гость
ЛАБУДА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  03.07.2020, 15:17
Оценка:  -1
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
Прекрасный пример для украинцев! "Чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..." Т. Г. Шевченко
гость  (аноним)  03.07.2020, 15:17
Оценка:  -1
гость
ПАСКУДА ПРОКАЦАПСКАЯ!!!!!!!!
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