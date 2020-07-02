"Фильм для взрослых?": Непохожая на себя Лобода обнажила ягодицы на камеру
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Певица Светлана Лобода удивила подписчиков новыми кадрами со съемок нового клипа. В Инстаграм звезда добавила короткое видео, на котором засветилась в бледно-голубом мини-платье под пояс и куртке-косухе. Дерзкий образ Ло дополнила эффектная прическа с гладко уложенными волосами.
В кадре Лобода ест печенье, а в какой-то момент поворачивается боком, обнажив часть ягодицы.
Угадайте, что снимаем?🧛♀️🤩🤘, - подписала видео Ло.
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Фолловеры оставили к видео шуточные комментарии, строя свои предположения, что за кадры снимает Светлана:
- Порнофильм
- На заднем фоне тетка так взглянула 🧐
- Господи, испугалась... Думала Пугачева так омолодилась, ой слава богу, что это Лобода, ей можно все с такими ногами...
- Штаны?😍💐
- Какую-нибудь очередную пушку от Светланы Сергеевны и её команды?🔥😍
- что-то очень бомбическое!🤩🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Лобода очаровала снимками своего особняка.
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