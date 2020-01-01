Супермодель Синди Кроуфорд показала архивное фото с сыном

Звезда поздравила Пресли Гербера с 21-летием, опубликовав его детское фото.

Популярная американская супермодель и ведущая MTV Синди Кроуфорд поделилась с поклонниками фотографией из семейного архива по случаю дня рождения сына от брака с бывшим манекенщиком и ресторатором Рэнди Гербером.

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В четверг, 2 июля, Пресли Гербер отметил 21-летие. В честь праздника звездная мама Синди опубликовала детское фото именинника. На снимке Кроуфорд и еще совсем маленький Пресли позируют на пляже.

“Всегда и навсегда мой маленький мальчик! С 21-м днем ​​рождения @presleygerber. Куда ушли годы? Ятак благодарна за время, которое мы провели вместе последние несколько месяцев. Я вижу твое сердце и твой рост, и я так горжусь тобой! Хочу видеть, что будет дальше! 😘 🎂 💙“, - трогательно написала Кроуфорд.

instagram.com/cindycrawford

Напомним, ранее дочь Синди Кроуфорд напугала поклонников снимком в купальнике.

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