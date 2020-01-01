"Шикарная охапка": Жена Монатика показала букет на годовщину свадьбы
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Супруга популярного исполнителя Дмитрия Монатика очаровала Сеть снимком с букетом цветов, которые муж подарил ей по случаю годовщины свадьбы. В Инстаграм Ирина Монатик добавила фото, на котором позирует, сидя на зеленой лужайке. Одета знаменитость в светлый наряд с цветочным принтом, а волосы Ирины собраны в высокую гульку и переливаются на солнце. Главной деталью фото стала охапка белых пионов, которую супруга Монатика держит в руках.
Все никак не нарадуюсь этой красоте🌸🌸🌸спасибо ♥️ @monatik_official, - подписала фото Ирина.
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Фолловеры отметили, что Ирина на фото выглядит волшебно и похвалили букет:
- Пионы 😊🤗😍 как они волшебно пахнут 😊
- Пусть Ваше Счастье , Длиться Вечно 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️❤️❤️💐💐💐💐💐💐🔥🔥🔥🔥🔥
- Шикарная охапка для шикарной женщины! 😍
- Ну очень красивый букет 💮💮💮😍😍😍
- От души ❤️🔥❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Дмитрий Монатик показал свежие фото с сыновьями.
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