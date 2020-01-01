Ирина очаровала Сеть кадрами с букетом пионов .

"Шикарная охапка": Жена Монатика показала букет на годовщину свадьбы instagram.com/irinamonatik

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Супруга популярного исполнителя Дмитрия Монатика очаровала Сеть снимком с букетом цветов, которые муж подарил ей по случаю годовщины свадьбы. В Инстаграм Ирина Монатик добавила фото, на котором позирует, сидя на зеленой лужайке. Одета знаменитость в светлый наряд с цветочным принтом, а волосы Ирины собраны в высокую гульку и переливаются на солнце. Главной деталью фото стала охапка белых пионов, которую супруга Монатика держит в руках.

Все никак не нарадуюсь этой красоте🌸🌸🌸спасибо ♥️ @monatik_official, - подписала фото Ирина.

"Шикарная охапка": Жена Монатика показала букет на годовщину свадьбы instagram.com/irinamonatik

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Фолловеры отметили, что Ирина на фото выглядит волшебно и похвалили букет:

Пионы 😊🤗😍 как они волшебно пахнут 😊

Пусть Ваше Счастье , Длиться Вечно 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️❤️❤️💐💐💐💐💐💐🔥🔥🔥🔥🔥

Шикарная охапка для шикарной женщины! 😍

Ну очень красивый букет 💮💮💮😍😍😍

От души ❤️🔥❤️, - написали в Сети.

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