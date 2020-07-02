"Живу в съемной комнате": Alyona Alyona развенчала миф о несказанном богатстве украинских звезд

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая прославилась в 2018 году благодаря хиту “Рибки“, развенчала самый популярный стереотип.

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В рамках марафона Urban Space Radio #безстереотипів 29-летняя артистка заявила, что звезды шоубиза не настолько богатые, как все считают. Ведь артисты заработанные деньги вкладывают в свою деятельность. Рэперша отметила, что, несмотря на то, что она дала 74 концерта за год, она до сих пор живет на съемной квартире и ездит домой к родителям на маршрутке.

“У 2019 я дала більше 74 концертів, я відвідала більше 16 країн. Але машину я собі не купила. Я живу в звичайному будинку, в звичайній орендованій навіть не квартирі, а кімнаті. Я їжджу в Баришівку до батьків в маршрутках і дуже часто катаюся на метро. Мені дуже шкода, що в країні побутує такий стереотип. Людям здається, що у відомих людей є дуже багато підписників, аудиторія, в них виходить багато діяльністі. І вся ця діальність приносить їм просто золоті мішки грошей. Але це насправді не так. Тому що у кожного такого артиста є дуже велика стаття витрат цих грошей, і такий шалений ритм життя також тягне за собою капітальні витрати. Всі такі люди отримують якісь кошти за свою діяльність і вкладають їх знову ж таки в свою діяльність для того, щоб всіх цих підписників, слухачів прихильників радувати новими плодами своєї діяльності. Мені дуже шкода, що цей стереотип є. І я думаю і щиро вірю в те, що такі артисти як я, розвінчують такий стереотип і показують, що ми всього навсього прості звичайні люди“, - говорит Alyona Alyona в ролике.