Пользователи Сети раскритиковали новое фото Наталки Карпы: В чем причина
В конце 2019 года Заслуженная артистка Украины, певица Наталка Карпа впервые стала мамой. 38-летняя звезда часто публикует фотографии с маленькой дочерью Златой. Однако новый снимок подвергся критики со стороны подписчиков Карпы.
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Так, на своей странице в Инстаграм Наталка Карпа разместила кадр, где она кормит малышку грудью. За процессом наблюдает муж певицы, общественный деятель и участник АТО Евгений Терехов.
Некоторые пользователи Сети заявили, что подобные фотографии не стоит выставлять на всеобщее обозрение:
- Зачем такое выставлять...
- Це все чудово але перебор. Це Ваше таїнство. Мені 40 я таке не показую).
- Фото не з самих кращих😁
Другие же заступились за Наталку и поблагодарили ее за пропаганду грудного вскармливания:
- Класна фотографія! Не розумію ваші «возмущєнія».
- Як дівки з голими с*аками то можна, це нормально, а тут людина поділилася щасливим періодом у своєму життя. Підтримую гв. Годували 3роки і не стидалася нікого. Молодець. Люблю вас 😍😘
- Дякую Вам, що пропагандуєте натуральність і красу української жінки, мами... ❤️
- Молодець 👏💕Наталка, фото прекрасне, як і Ви на ньому 😍🍒 Мотивація і підтримка до ГВ мега важлива, особливо для матусь, які народжують вперше💕
Ранее Наталка Карпа объяснила, почему крестным ее ребенка стал Тарас Тополя.
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