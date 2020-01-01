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Пользователи Сети раскритиковали новое фото Наталки Карпы: В чем причина

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Артистка сделала снимок во время грудного вскармливания.
Пользователи Сети раскритиковали новое фото Наталки Карпы: В чем причина
Пользователи Сети раскритиковали новое фото Наталки Карпы: В чем причина
instagram.com/natalkakarpa

В конце 2019 года Заслуженная артистка Украины, певица Наталка Карпа впервые стала мамой. 38-летняя звезда часто публикует фотографии с маленькой дочерью Златой. Однако новый снимок подвергся критики со стороны подписчиков Карпы.

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Так, на своей странице в Инстаграм Наталка Карпа разместила кадр, где она кормит малышку грудью. За процессом наблюдает муж певицы, общественный деятель и участник АТО Евгений Терехов.

Пользователи Сети раскритиковали новое фото Наталки Карпы
Пользователи Сети раскритиковали новое фото Наталки Карпы
скриншот

Некоторые пользователи Сети заявили, что подобные фотографии не стоит выставлять на всеобщее обозрение:

  • Зачем такое выставлять...
  • Це все чудово але перебор. Це Ваше таїнство. Мені 40 я таке не показую).
  • Фото не з самих кращих😁

Другие же заступились за Наталку и поблагодарили ее за пропаганду грудного вскармливания:

  • Класна фотографія! Не розумію ваші «возмущєнія».
  • Як дівки з голими с*аками то можна, це нормально, а тут людина поділилася щасливим періодом у своєму життя. Підтримую гв. Годували 3роки і не стидалася нікого. Молодець. Люблю вас 😍😘
  • Дякую Вам, що пропагандуєте натуральність і красу української жінки, мами... ❤️
  • Молодець 👏💕Наталка, фото прекрасне, як і Ви на ньому 😍🍒 Мотивація і підтримка до ГВ мега важлива, особливо для матусь, які народжують вперше💕

Ранее Наталка Карпа объяснила, почему крестным ее ребенка стал Тарас Тополя.

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Теги: Наталка Карпа
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Источник: ivona)bigmir.net

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