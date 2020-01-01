Артистка сделала снимок во время грудного вскармливания.

Пользователи Сети раскритиковали новое фото Наталки Карпы: В чем причина instagram.com/natalkakarpa

В конце 2019 года Заслуженная артистка Украины, певица Наталка Карпа впервые стала мамой. 38-летняя звезда часто публикует фотографии с маленькой дочерью Златой. Однако новый снимок подвергся критики со стороны подписчиков Карпы.

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Так, на своей странице в Инстаграм Наталка Карпа разместила кадр, где она кормит малышку грудью. За процессом наблюдает муж певицы, общественный деятель и участник АТО Евгений Терехов.

Пользователи Сети раскритиковали новое фото Наталки Карпы скриншот

Некоторые пользователи Сети заявили, что подобные фотографии не стоит выставлять на всеобщее обозрение:

Зачем такое выставлять...

Це все чудово але перебор. Це Ваше таїнство. Мені 40 я таке не показую).

Фото не з самих кращих😁

Другие же заступились за Наталку и поблагодарили ее за пропаганду грудного вскармливания:

Класна фотографія! Не розумію ваші «возмущєнія».

Як дівки з голими с*аками то можна, це нормально, а тут людина поділилася щасливим періодом у своєму життя. Підтримую гв. Годували 3роки і не стидалася нікого. Молодець. Люблю вас 😍😘

Дякую Вам, що пропагандуєте натуральність і красу української жінки, мами... ❤️

Молодець 👏💕Наталка, фото прекрасне, як і Ви на ньому 😍🍒 Мотивація і підтримка до ГВ мега важлива, особливо для матусь, які народжують вперше💕

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