Победительница "Холостяка 10" засветила фигуру в бикини
Победительница 10 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Ульянова продолжает делиться в соцсети откровенными фотографиями.
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Так, на днях девушка опубликовала в Инстаграм кадр с отдыха в загородном комплексе Sobi CLUB. На свежем снимке девушка продемонстрировала стройную фигуру в бикини желтого цвета. Гимнастка сексуально выгнулась возле бассейна.
В описании к фото Даша рассказала о трогательной ситуации. Недавно к ней подбежала девочка и назвала ее красивой “лялей“ в ярком купальнике. Ульянова призналась, что ей было очень приятно получать комплименты от ребенка.
“Блин, вчера так классно было. Во время отдыха на меня засмотрелась маленькая девочка и давай звать маму, мол, посмотри, какая красивая “ляля“ в ярком купальнике 😍 Получать комплименты от детей так приятно, я не могу... ведь они всегда честные и искренние 😉“, - поделилась Даша.
Напомним, ранее Даша Ульянова показала фото с празднования дня рождения.
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