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Победительница "Холостяка 10" засветила фигуру в бикини

Комментариев: 2
Даша Ульянова устроила горячий фотосет у бассейна.
Победительница "Холостяка 10" засветила фигуру в бикини
Победительница "Холостяка 10" засветила фигуру в бикини
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница 10 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Ульянова продолжает делиться в соцсети откровенными фотографиями.

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Так, на днях девушка опубликовала в Инстаграм кадр с отдыха в загородном комплексе Sobi CLUB. На свежем снимке девушка продемонстрировала стройную фигуру в бикини желтого цвета. Гимнастка сексуально выгнулась возле бассейна.

В описании к фото Даша рассказала о трогательной ситуации. Недавно к ней подбежала девочка и назвала ее красивой “лялей“ в ярком купальнике. Ульянова призналась, что ей было очень приятно получать комплименты от ребенка.

“Блин, вчера так классно было. Во время отдыха на меня засмотрелась маленькая девочка и давай звать маму, мол, посмотри, какая красивая “ляля“ в ярком купальнике 😍 Получать комплименты от детей так приятно, я не могу... ведь они всегда честные и искренние 😉“, - поделилась Даша.

Победительница
Победительница "Холостяка 10" засветила фигуру в бикини
скриншот

Напомним, ранее Даша Ульянова показала фото с празднования дня рождения.

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Теги: Даша Ульянова, Холостяк 10
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (2)
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a.vakulenko    03.07.2020, 13:01
Оценка:  0
a.vakulenko
Интересно, самый ли это большой объем гиаллуроновой кислоты, который смогли ей предложить косметологи? Или самые зрелищные губы еще ждут нас впереди?
navigator2    03.07.2020, 13:15
Оценка:  0
navigator2
та да губищи знатні, робочі
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