Маша Краш рассказала, что переехала из дома родителей и живет по соседству с другими артистами .

"Живу с LAUD": 20-летняя звезда сериала "Школа" сообщила о переезде instagram.com/masha.crush

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Украинская актриса, певица Маша Краш (Мария Кондратенко), звезда сериала “Школа“и суперфиналистка 10 юбилейного сезона “Голос страны“ сообщила о кардинальных переменах в жизни. В Инстаграм 20-летняя артистка написала о том, что переехала от родителей и теперь будет жить с подругой и чувствовать себя более самостоятельной.

Не могу с вами не поделиться такими кардинальными изменениями в моей жизни 🙈 я до сих пор в шоке , все прошло очень спонтанно и неожиданно ! С каждым таким поворотом задумываешься, что жизнь настолько не предсказуемая, все может поменяться буквально за один день) и все обязательно меняется в лучшую сторону!

Я всю жизнь жила с родителями и сейчас мне предоставилась возможность познать все прелести взрослой самостоятельной жизни 🙆🏼‍♀️😅 (#мамазаберименяобратно), - написала Мария.

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Кроме того, Маша сообщила, что ее соседями станут сразу двое известных музыкантов LAUD и Анна Ковтун (ANAMUN).

И сейчас мы начинаем жить в самом центре событий с офигенными творческими ребятами! @laud_vk и @itsanamun мои новые соседи , держитесь , ребята 😂❤️

Все произошло настолько в СВОЁ время ! Когда хотелось освободиться от груза прошлого, от того, что связывало меня с местом, в котором я находилась и пришло время открываться новому и невероятно интересному!🥰

Буду вести Инстаграм дневник о самостоятельной жизни))

Хотите сделаю рум тур по нашему дому и расскажу, как мы живем?😍🤤, - написала Маша.

"Живу с LAUD": 20-летняя звезда сериала "Школа" сообщила о переезде instagram.com/masha.crush

Ранее мы писали, что Маша Краш сменила имидж и стала похожа на куклу.

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