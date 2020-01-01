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Экс-"ВИА Гра" Миша Романова показала редкое фото с братом

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Певица поделилась семейным снимком.
Экс-"ВИА Гра" Миша Романова показала редкое фото с братом
Экс-"ВИА Гра" Миша Романова показала редкое фото с братом
instagram.com/misharomanova

Украинская певица, бывшая солистка поп-группы “ВИА Гра“ Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, поделилась с поклонниками редким семейным кадром.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость впервые представила фанам своего родного брата Андрея. На фото Миша предстала в в черном мини-платье с откровенным декольте, а Андрей позировал на камеру в черной футболке, темных джинсах и солнцезащитных очках. Звезда призналась, что брат в детстве баловал ее самыми вкусными пряниками.

“Мой родной брат🥰 Приносил мне самые вкусные пряники в школу😋“, - подписала фото Романова.

Миша Романова показала редкое фото с братом
Миша Романова показала редкое фото с братом
скриншот

Ранее Миша Романова показала архивное фото из роддома.

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Теги: Миша Романова
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Источник: ivona)bigmir.net

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