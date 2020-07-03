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Тина Кароль похвасталась стройными ножками в белом боди

Комментариев: 1
Певица восхитила соблазнительной фигурой.
Тина Кароль похвасталась стройными ножками в белом боди
Тина Кароль похвасталась стройными ножками в белом боди
instagram.com/tina_karol

Одна из самых известных певиц Украины, ведущая “Танцев со звездами“ и тренер шоу “Голос країни“ Тина Кароль продолжает соблазнять фанов эффектными снимками.

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Так, на своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость разместила коллаж из двух снимков. В кадре Тина появилась в белом кружевном боди на бретелях. На первом фото она продемонстрировала чувственный взгляд, а на втором – засветила стройные ножки. Автором пикантной фотосессии выступил Антон Кулаковский.

Тина Кароль похвасталась стройными ножками в белом боди
Тина Кароль похвасталась стройными ножками в белом боди
скриншот

Пользователи Сети в очередной раз отметили, что Кароль - невероятно красивая:

  • Неземная красота! ❤️
  • Господи ну что же вы Тина с нами делаете 🥵🥵😻😻😻❤️❤️❤️
  • Ангелочек❤️
  • Вауууу... Взгляд 🔥
  • Ааай, горячо. Взгляд кошечки😻
  • Сколько нежности😍😍😍❤️
  • Потушите🔥
  • Неймовірна😻💫
  • Мне аж жарко стало🔥❤️
  • Очееень красиииваааяя😻❤🥰

Напомним, ранее Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  03.07.2020, 09:59
Оценка:  +1
гость
Как от них уже тошнит, от этих пережитков 1990-х, таких как жидовка Либерман, девушки Лобода, Брежнева, профурсетка Могилевская и прочие. Эти старые одрябшие прошмандовки, реально уже никому нэ цикави, мы вас отпускаем, уйдите с эфира, блядво старое.
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