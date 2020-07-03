Тина Кароль похвасталась стройными ножками в белом боди
Одна из самых известных певиц Украины, ведущая “Танцев со звездами“ и тренер шоу “Голос країни“ Тина Кароль продолжает соблазнять фанов эффектными снимками.
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Так, на своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость разместила коллаж из двух снимков. В кадре Тина появилась в белом кружевном боди на бретелях. На первом фото она продемонстрировала чувственный взгляд, а на втором – засветила стройные ножки. Автором пикантной фотосессии выступил Антон Кулаковский.
Пользователи Сети в очередной раз отметили, что Кароль - невероятно красивая:
- Неземная красота! ❤️
- Господи ну что же вы Тина с нами делаете 🥵🥵😻😻😻❤️❤️❤️
- Ангелочек❤️
- Вауууу... Взгляд 🔥
- Ааай, горячо. Взгляд кошечки😻
- Сколько нежности😍😍😍❤️
- Потушите🔥
- Неймовірна😻💫
- Мне аж жарко стало🔥❤️
- Очееень красиииваааяя😻❤🥰
Напомним, ранее Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы.
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