Певица восхитила соблазнительной фигурой.

Одна из самых известных певиц Украины, ведущая “Танцев со звездами“ и тренер шоу “Голос країни“ Тина Кароль продолжает соблазнять фанов эффектными снимками.

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Так, на своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость разместила коллаж из двух снимков. В кадре Тина появилась в белом кружевном боди на бретелях. На первом фото она продемонстрировала чувственный взгляд, а на втором – засветила стройные ножки. Автором пикантной фотосессии выступил Антон Кулаковский.

Тина Кароль похвасталась стройными ножками в белом боди скриншот

Пользователи Сети в очередной раз отметили, что Кароль - невероятно красивая:

Неземная красота! ❤️

Господи ну что же вы Тина с нами делаете 🥵🥵😻😻😻❤️❤️❤️

Ангелочек❤️

Вауууу... Взгляд 🔥

Ааай, горячо. Взгляд кошечки😻

Сколько нежности😍😍😍❤️

Потушите🔥

Неймовірна😻💫

Мне аж жарко стало🔥❤️

Очееень красиииваааяя😻❤🥰

Напомним, ранее Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы.

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