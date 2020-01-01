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Звезда с неба и цветы из Нью-Йорка: какие сюрпризы делали украинским звездам

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Сюрпризы всегда приятно получать.
Звезда с неба и цветы из Нью-Йорка: какие сюрпризы делали украинским звездам
Звезда с неба и цветы из Нью-Йорка: какие сюрпризы делали украинским звездам
Пресс-служба

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Чтобы сделать сюрприз, особой причины не требуется. Об этом знают все. А вот если повод есть, то приятные неожиданности просто обязательны. Специально ко Дню сюрприза ведущие Нового канала вспомнили, какие приятности им делали по поводу и без. И чем они сами радовали своих родных.

Цветы для Аллы Костромичевой

Звезда с неба и цветы из Нью-Йорка: какие сюрпризы делали украинским звездам
Звезда с неба и цветы из Нью-Йорка: какие сюрпризы делали украинским звездам
Пресс-служба

Весной супермодель и ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костмичева отпраздновала пятую годовщину свадьбы со своим мужем Джейсоном Капоне. И хотя супруги находились на разных континентах (Алла с сыном проводят карантин в Киеве, а Джейсон – в Нью-Йорке), это не помешало мужчине сделать любимой сюрприз.

 На нашу пятую годовщину свадьбы, точнее, росписи, Джейсон прислал мне цветы. Это было так приятно! – рассказала ведущая проекта «Топ-модель по-украински», который выпускает Новый канал.

Но муж – не единственный, кто балует Аллу сюрпризами. К примеру, свой 30-й день рождения модель провела на вечеринке-сюрпризе, которую для нее организовала подруга.

Сначала подруга заставила меня надеть наряд, который я бы в жизни не надела – весь в блестках и пайетках. Но она сказала, что так надо, вручила мне пакет с метафаном (конфетти из фольги или цветной бумаги, – прим. ред.). А затем отвезла в бар, куда втихаря позвала всех друзей, о чем я даже не догадывалась, – поделилась Костромичева.

Звезда для Юлии Панковой

Звезда с неба и цветы из Нью-Йорка: какие сюрпризы делали украинским звездам
Звезда с неба и цветы из Нью-Йорка: какие сюрпризы делали украинским звездам
Пресс-служба

Еще один приятный сюрприз сделали ведущей «Ревизора» Юлии Панковой. В студенческие годы экс-бойфренд девушки подарил ей звезду с неба. И это не в переносном смысле, а в буквальном.

 Я тогда встречалась с одним парнем. И всегда получала от него интересные подарки, – говорит Панкова. – На 14 февраля он меня поразил. Только представьте, подарил мне звезду. И да, звезду на небе. У меня даже есть все документы, подтверждающие, что я ее владелица. Теперь чувствую себя Маленьким принцем! (улыбается).

Внимание от Олега Кензова

Звезда с неба и цветы из Нью-Йорка: какие сюрпризы делали украинским звездам
Звезда с неба и цветы из Нью-Йорка: какие сюрпризы делали украинским звездам
Пресс-служба

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А вот ведущий проекта «Кохання на виживання», новый сезон которого Новый канал покажет уже осенью, предпочитает делать сюрпризы, а не получать. Совсем недавно Олег Кензов проявил себя как настоящий любящий сын.

 Один из самых недавних – это поездка к родителям, – рассказывает ведущий Нового канала. – Абсолютно спонтанная и незапланированная. Просто сел за руль и поехал к родителям в Полтаву. Пока был в пути, мама, будто чувствовала, несколько раз звонила. Я пытался говорить сонным голосом, мол, отсыпаюсь, и буду отдыхать дальше. Но уже примерно через час набрал ее и говорю: «выглядывай в окошко». Сказать, что это была радость встречи, – не сказать ничего. Это был один из самых трогательных моментов жизни – мамины объятья, радостные возгласы и слезы счастья. Говорю об этом – и мурашки бегут по коже. Радуйте своих близких. Счастье – оно в мелочах. Дарите друг другу бесценное время. И всегда находите его для любимых и родных людей.

Ранее мы писали, что Александр Педан снимает социальный проект о переселенцах

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Теги: сюрпризы, Алла Костромичева, Юлия Панкова, Олег Кензов
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