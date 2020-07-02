Ведущий реалити "Эксы" и судья шоу "Хто зверху?" (Новый канал) поделится в своем Instagram историями успеха людей, которые переехали с Востока.

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Во время карантина многие представители шоу-бизнеса устраивали в своих соцсетях онлайн-интервью. Это вдохновило Александра Педана на создание похожего проекта – ведущий Нового канала решил поделиться историями успеха немного других звезд.

Среди украинцев есть множество людей, которые достигли успеха не только на телевидении или в шоу-бизнесе, – говорит Александр Педан. – И они также заслуживают называться звездами. Это аграрии, бизнесмены, спортсмены… Эти люди – хороший пример того, что наши жизни – в наших руках.

Александр Педан снимает социальный проект о переселенцах Пресс-служба

Так случилось, что Даня – переселенец, – рассказывает ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – Он переехал в Киев из Донецка в 2014 году. И нашел себя не только в столице, но и в Европе. Потому что Данил – судья международной категории и обслуживает европейские матчи. Общение с ним вдохновило меня изменить вектор – сосредоточиться на историях не просто успешных людей, а переселенцев. В качестве примера для тех, кто хочет переехать, но еще сомневается, удастся ли им найти себя вдали от дома.

Так возникло первое интервью с Даниилом. Он – судья международной категории по флорболу. И познакомились они с Александром Педаном благодаря Спортивному движению JuniorZ.

Это будут короткие видео, в которых герои расскажут Александру Педану свои истории. А телеведущий опубликует их в Instagram. Первый ролик, кстати, уже там.

Не надо быть Илоном Маском и запускать космические корабли, – объясняет ведущий Нового канала. – Достаточно найти себя и поделиться своей историей.

Социальный проект, который запустил Александр Педан, называется «Знай своих». И те, у кого есть, чем поделиться, могут писать телеведущему в соцсети.



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