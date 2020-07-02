Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В коротком платье и с ярким макияжем: Леся Никитюк похвасталась новым образом

Комментариев: 1
Ведущая показала фото со съемок проекта "Кто сверху?".
В коротком платье и с ярким макияжем: Леся Никитюк похвасталась новым образом
В коротком платье и с ярким макияжем: Леся Никитюк похвасталась новым образом
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая, звезда многих развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк поделилась первой фотографией со съемок нового сезона шоу “Кто сверху?“.

Читай также: В маршрутке, на которой путешествует Леся Никитюк, отказали тормоза

Судя по свежему кадру, который появился на странице звезды в Инстаграм, в новом выпуске проекта она появится в черном мини-платье и шлепанцах такого же цвета. Свой образ Никитюк дополнила золотым браслетом, цепочкой и ярким макияжем.

“Я на низком старте🔥 Хто Зверху? Дівчата чи дівчата?😆 10 й сезон!“, - подписала кадр ведущая.

В коротком платье и с ярким макияжем: Леся Никитюк похвасталась новым образом
В коротком платье и с ярким макияжем: Леся Никитюк похвасталась новым образом
скриншот

Ранее игривая Никитюк снялась в провокационном образе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, Хто зверху?
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.07.2020, 17:19
Оценка:  0
гость
и кто такой никита лесетюк и почему я это вижу ?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь