В коротком платье и с ярким макияжем: Леся Никитюк похвасталась новым образом
Ведущая показала фото со съемок проекта "Кто сверху?".
Известная украинская ведущая, звезда многих развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк поделилась первой фотографией со съемок нового сезона шоу “Кто сверху?“.
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Судя по свежему кадру, который появился на странице звезды в Инстаграм, в новом выпуске проекта она появится в черном мини-платье и шлепанцах такого же цвета. Свой образ Никитюк дополнила золотым браслетом, цепочкой и ярким макияжем.
“Я на низком старте🔥 Хто Зверху? Дівчата чи дівчата?😆 10 й сезон!“, - подписала кадр ведущая.
Ранее игривая Никитюк снялась в провокационном образе.
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