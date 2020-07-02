Ведущая показала фото со съемок проекта "Кто сверху?".

В коротком платье и с ярким макияжем: Леся Никитюк похвасталась новым образом instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая, звезда многих развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк поделилась первой фотографией со съемок нового сезона шоу “Кто сверху?“.

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Судя по свежему кадру, который появился на странице звезды в Инстаграм, в новом выпуске проекта она появится в черном мини-платье и шлепанцах такого же цвета. Свой образ Никитюк дополнила золотым браслетом, цепочкой и ярким макияжем.

“Я на низком старте🔥 Хто Зверху? Дівчата чи дівчата?😆 10 й сезон!“, - подписала кадр ведущая.

В коротком платье и с ярким макияжем: Леся Никитюк похвасталась новым образом скриншот

Ранее игривая Никитюк снялась в провокационном образе.

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