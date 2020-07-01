Певицы проводят летний отпуск в Одессе.

Вика из "НеАнгелов" показала, как развлекается на пляже с Ириной Федишин - видео instagram.com/vikanablack

Солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха похвасталась свежими кадрами с отдыха в Одессе. Звезда запостила совместное видео с певицей Ириной Федишин.

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Так, на странице Вики в Инстаграм появился минутный ролик, где она и Ирина позируют в воде на пляже. В начале видео артистки отметили, что случайно встретились в GoodZone Club. Федишин появилась в кадре в красном бикини, а Смеюха предстала в сдельном купальнике голубого цвета с изображением лимона.

“Видео сочинение на тему “как я провожу лето“. В главных ролях: Ира Федишин @irynafedyshyn , Виктория, море и хорошее настроение.😍“, - подписала свежую публикацию Вика.

Напомним, ранее Ирина Федишин рассказала, в какой стране муж купил ей квартиру.

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