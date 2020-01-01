"Как барби": Ольга Фреймут удивила фанов моложавым лицом

Поклонники ведущей не узнали ее на новом фото.

Известная украинская ведущая, экс-звезда шоу “Ревизор“, писательница и издательница Ольга Фреймут очаровала поклонников естественной красотой. На своей странице в Инстаграм 38-летняя знаменитость опубликовала портретное фото, где она запечатлена в воздушном сарафане белого цвета и с легким макияжем.

Читай также: “Когда тебе 38...“: Ольга Фреймут рассказала о преимуществах своего возраста

В описании к снимку Фреймут поблагодарила фанов за отзывы о ее марафоне “Стосунки за етикетом“. Пользователям Сети понравился новый снимок Ольги. Многие отметили, что не сразу ее узнали, ведь на этом кадре она выглядит моложе своих лет.

Ольга Фреймут удивила фанов моложавым лицом скриншот

Я спершу подумала, що це не Оля, а якась дуже схожа родичка, якій явно до 20 років) Потім таки роздивилась

Ви тут така ніжна й витончена 😍 Дуже гарна! ❤️

Така тендітна жінка🌷

Яка ви красива😍😍😍

Ти неймовірна😍

Олічка, яка ви ніжна і тендітна, і водночас мудра і розкішна🎀👑🎓💋

Як барбі💖

Гарна, ніби дівчинка 15 років

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким фото 2-летней дочери Евдокии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.