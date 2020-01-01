Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Как барби": Ольга Фреймут удивила фанов моложавым лицом

Комментариев: 0
Поклонники ведущей не узнали ее на новом фото.
"Как барби": Ольга Фреймут удивила фанов моложавым лицом
"Как барби": Ольга Фреймут удивила фанов моложавым лицом
instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, экс-звезда шоу “Ревизор“, писательница и издательница Ольга Фреймут  очаровала поклонников естественной красотой. На своей странице в Инстаграм 38-летняя знаменитость опубликовала портретное фото, где она запечатлена в воздушном сарафане белого цвета и с легким макияжем. 

Читай также: “Когда тебе 38...“: Ольга Фреймут рассказала о преимуществах своего возраста

В описании к снимку Фреймут поблагодарила фанов за отзывы о ее марафоне “Стосунки за етикетом“. Пользователям Сети понравился новый снимок Ольги. Многие отметили, что не сразу ее узнали, ведь на этом кадре она выглядит моложе своих лет.

Ольга Фреймут удивила фанов моложавым лицом
Ольга Фреймут удивила фанов моложавым лицом
скриншот

  • Я спершу подумала, що це не Оля, а якась дуже схожа родичка, якій явно до 20 років) Потім таки роздивилась
  • Ви тут така ніжна й витончена 😍 Дуже гарна! ❤️
  • Така тендітна жінка🌷
  • Яка ви красива😍😍😍
  • Ти неймовірна😍
  • Олічка, яка ви ніжна і тендітна, і водночас мудра і розкішна🎀👑🎓💋
  • Як барбі💖
  • Гарна, ніби дівчинка 15 років

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким фото 2-летней дочери Евдокии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Фреймут
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь