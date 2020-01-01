"Как барби": Ольга Фреймут удивила фанов моложавым лицом
Известная украинская ведущая, экс-звезда шоу “Ревизор“, писательница и издательница Ольга Фреймут очаровала поклонников естественной красотой. На своей странице в Инстаграм 38-летняя знаменитость опубликовала портретное фото, где она запечатлена в воздушном сарафане белого цвета и с легким макияжем.
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В описании к снимку Фреймут поблагодарила фанов за отзывы о ее марафоне “Стосунки за етикетом“. Пользователям Сети понравился новый снимок Ольги. Многие отметили, что не сразу ее узнали, ведь на этом кадре она выглядит моложе своих лет.
- Я спершу подумала, що це не Оля, а якась дуже схожа родичка, якій явно до 20 років) Потім таки роздивилась
- Ви тут така ніжна й витончена 😍 Дуже гарна! ❤️
- Така тендітна жінка🌷
- Яка ви красива😍😍😍
- Ти неймовірна😍
- Олічка, яка ви ніжна і тендітна, і водночас мудра і розкішна🎀👑🎓💋
- Як барбі💖
- Гарна, ніби дівчинка 15 років
Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким фото 2-летней дочери Евдокии.
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