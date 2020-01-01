Экс-судья "МастерШефа" Татьяна Литвинова показала фигуру в купальнике

Звездный кулинарный эксперт похвасталась кадрами с отдыха в Одессе.

Известный украинский кулинарный эксперт, бывшая судья шоу “МастерШеф“ и основательница проекта “Sweet Events“ Татьяна Литвинова порадовала фанов пикантными фотографиями.

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На своей странице в Instagram 45-летняя звезда опубликовала фото с отдыха в Одессе. На свежих снимках Татьяна запечатлена в купальнике красного цвета. Наряд она дополнила солнцезащитными очками и шляпе.

Татьяна Литвинова показала фигуру в купальнике скриншот

Татьяна Литвинова показала фигуру в купальнике скриншот

Поклонники Литвиновой осыпали ее в комментариях к пляжным кадрам:

Отличное фото и шикарная женщина!!!❤️❤️❤️

Фото 👍👍 І в ізоляції можна загоріти і набратись вражень 😘😘

Красивое летнее фото с красивой девушкой🔥

Татьяночка, Вы - красавица!

Шикарное тело!👍👏👏👏

Всякий раз смотрю и удивляюсь, как так случилось что вы кулинар, а не модель

У вас такой шарм внутренний, порода (сори, за такое сравнение). Вы с тех женщин Моника Белуччи, Мэрил Стрип, у которых помимо мегевнешний красоты, есть внутри. Фото неотразимое, собственно как и вы.

Ранее Татьяна Литвинова показала редкое фото с мамой.

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