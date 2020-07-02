Артист вместе с мужем воспитывает трех сыновей и дочь.

Певец Рики Мартин впервые показал всех своих детей на одном фото GettyImages

В конце октября 2019 года всемирно известный пуэрто-риканский исполнитель Рики Мартин объявил о пополнении в семье. Он и его супруг, шведско-сирийский художник Джован Йосеф стали родителями еще одного сына.

Читай также: Памела Андерсон запостила “голое“ фото в честь своего 53-летия

А на днях знаменитый исполнитель впервые показал всех четырех детей на одном фото. Так, на своей странице в Инстаграм Мартин разместил черно-белый кадр, где он в белом наряде сидит в кресле и держит в одной руке 8-месячного Ренна.

Рядом с артистом позирует его возлюбленный, который играет с годовалой дочерью Люсией. На переднем плане также можно увидеть 11-летних близнецов Маттео и Валентино, которые родились еще до женитьбы Мартина и Йосефа. Всех детей певцу родили суррогатные матери.

“Жизнь под замком“, - подписал кадр 48-летний Мартин.

Певец Рики Мартин впервые показал всех своих детей на одном фото скриншот

Ранее мы писали, что MONATIK трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.