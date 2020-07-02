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Певец Рики Мартин впервые показал всех своих детей на одном фото

Комментариев: 1
Артист вместе с мужем воспитывает трех сыновей и дочь.
Певец Рики Мартин впервые показал всех своих детей на одном фото
Певец Рики Мартин впервые показал всех своих детей на одном фото
GettyImages

В конце октября 2019 года всемирно известный  пуэрто-риканский исполнитель Рики Мартин объявил о пополнении в семье. Он и его супруг, шведско-сирийский художник Джован Йосеф стали родителями еще одного сына.

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А на днях знаменитый исполнитель впервые показал всех четырех детей на одном фото. Так, на своей странице в Инстаграм Мартин разместил черно-белый кадр, где он в белом наряде сидит в кресле и держит в одной руке 8-месячного Ренна.

Рядом с артистом позирует его возлюбленный, который играет с годовалой дочерью Люсией. На переднем плане также можно увидеть 11-летних близнецов Маттео и Валентино, которые родились еще до женитьбы Мартина и Йосефа. Всех детей певцу родили суррогатные матери. 

“Жизнь под замком“, - подписал кадр 48-летний Мартин.

Певец Рики Мартин впервые показал всех своих детей на одном фото
Певец Рики Мартин впервые показал всех своих детей на одном фото
скриншот

Ранее мы писали, что MONATIK трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы.

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Теги: Рики Мартин
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Бокер    02.07.2020, 14:24
Оценка:  0
Бокер
Так Рики оказывается жена)))Жаль только детей-ведь моральных уродов из них вырастят....
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