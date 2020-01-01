Ведущая "Топ-модели по-украински" (Новый канал) приоткрыла занавес личной жизни.

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О личной жизни украинской супермодели и ведущей проекта «Топ-модель по-украински», который выпускает Новый канал, известно не так уж и много. Она пять лет замужем за американским бизнесменом Джейсоном Капоне и воспитывает четырехлетнего сына Сальваторе. Супруга Алла показывает редко, потому что он избегает публичности. О его характере модель впервые рассказала только сейчас.

Он очень умный, заботливый. Он очень мужик во всех стереотипах, начиная от названия цветов, когда ты говоришь ему, что это — нежно-розовый, он отвечает: «В смысле? Это розовый», — разоткровенничалась Алла в интервью Славе Демину. — Для него вообще существуют только основные цвета — красный, синий, зеленый.

"Он очень мужик": Алла Костромичева впервые рассказала о характере мужа Пресс-служба

Еще Джейсон не любит наряжаться. Конечно, если надо идти на какое-то важное мероприятие, то нарядится, а так — шорты круглый год. Хотя у моего мужа есть итальянские корни, родился он в Америке. Поэтому любовь итальянцев к красивой одежде у него, наверное, стерлась где-то по дороге, — шутит ведущая Нового канала.

В плане отношения к одежде Джейсон — полная противоположность жены. Если Костромичева обожает стильные наряды и постоянно пополняет гардероб чем-то новеньким, то ее муж подобными вопросами не заморачивается.

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