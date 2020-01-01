1 июля звезда "Спасателей Малибу" отпраздновала день рождения.

Памела Андерсон запостила "голое" фото в честь своего 53-летия instagram.com/pamelaanderson

В среду, 1 июля, всемирно известная американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон отметила день рождения. Звезде сериала “Спасатели Малибу“ исполнилось 53 года.

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Чтобы поблагодарить поклонников за поздравления артистка решила порадовать их откровенным кадром. На своей странице в Инстаграм именинница опубликовала постельный снимок, где позирует совсем без одежды в лепестках цветов и букетах белых роз.

“Спасибо за все пожелания в мой день рождения...“, - лаконично подписала “голый кадр“ Андерсон.

Памела Андерсон запостила "голое" фото в честь своего 53-летия скриншот

Ранее сообщалось, что Джон Питерс вернулся к девушке, которую бросил ради брака с Памелой Андерсон.

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